Giovedì 16 Gennaio 2020 alle ore 21.25 su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata di Don Matteo 12, la Serie TV campione d'ascolti in Italia e prodotta da Lux Vide e Rai Fiction che vede come protagonista un prete alle prese con casi criminali e che riesce sempre a risolvere grazie ad un'intuizione innata e ad un'ampia conoscenza dell'animo umano.

Don Matteo è gentile e disponibile verso tutti e mostra una straordinaria capacità di dialogo verso le persone coinvolte nei vari casi, anche nei confronti degli assassini.

Le sue intrusioni non sono, però, molto gradite ai capitani che si susseguono nella locale caserma dei Carabinieri, Flavio Anceschi, Giulio Tommasi e Anna Olivieri: questi cercano di tenerlo lontano dalle indagini, ma alla fine riconoscono sempre la bravura del sacerdote.

Il riassunto della prima puntata

Dove ci eravamo lasciati? Nella prima puntata della nuova stagione, andata in onda giovedì 09 gennaio su Rai 1 alle 21.25 dal titolo "Non avrai altro dio all'infuori di me", ritroviamo Anna e Marco che stanno ancora insieme e che sono alle prese con l'organizzazione del proprio matrimonio.

Nel frattempo la caserma (e Don Matteo) dovranno fare i conti con il caso di un bambino scomparso: Andrea, figlio di un noto cardiochirurgo di Spoleto, è infatti stato rapito. Nel contempo la città di Spoleto è in agitazione per una caccia al tesoro: un misterioso uomo, infatti, ha lasciato diverse migliaia di euro in un punto non precisato della città; i soldi sarebbero chiusi in delle scatole accompagnate da origami. Alla fine si scoprirà che la caccia al tesoro era un modo per distogliere l'attenzione da Giulio Manzi (Fabio Rovazzi), il documentarista giunto in città con un obiettivo preciso: vendicarsi di sua madre, morta perché Don Matteo l'aveva incitata a confessare al marito di averlo tradito. La puntata termina con il prete che rimane turbato per quanto accaduto, il quale si rimprovera di non aver fatto abbastanza per la povera donna.

Anticipazioni "Non nominare il nome di Dio invano"

Il secondo episodio delle dieci puntate previste di Don Matteo 12, andrà in onda questo giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 21.25 su Rai 1 in prima visione assoluta. In questo episodio Don Matteo [VIDEO] 12 (Terence Hill) accoglierà in canonica Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto con la nonna, che però ha deciso di non occuparsi più di lei. Contemporaneamente Sofia (Maria Sole Pollio) deve fare i conti con un evento inatteso e più grande di lei, che la legherà a Jordi (Pasquale Di Nuzzo), suo compagno di classe.

Nel corso della puntata entrerà in scena anche Dario Aita, che interpreta un ragazzo uscito di prigione dopo sei anni e che torna nella cittadina umbra per corteggiare il capitano Anna, già sconvolta per la notizia del tradimento del fidanzato Marco.

Seconda puntata Don Matteo 12, info per seguire l'episodio

