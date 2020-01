Il Grande Fratello Vip 4 ha aperto i battenti da meno di una settimana, ma all'interno della Casa sono già scoppiati i primi pettegolezzi. In particolare Michele Cucuzza si è divertito a formare alcune coppie, che secondo lui potrebbero funzionare. Il giornalista ed ora gieffino ha messo nel mirino Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Secondo Cucuzza, i suoi due coinquilini sarebbero molto affiatati. In più di un'occasione lo stesso giornalista, avrebbe spinto il figlio di Eleonora Giorgi a farsi avanti con l'influencer, prima che qualcuno lo faccia prima di lui.

Per questo motivo nella serata di ieri, durante una festa organizzata dalla produzione per tutti i concorrenti, Ciavarro junior ha chiamato in disparte Clizia. I due lontani da tutti, hanno parlato del più e del meno, senza tralasciare il pettegolezzo diffuso da Michele Cucuzza.

La chiacchierata tra Paolo e Clizia non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori: in molti sui social hanno già parlato di una possibile coppia. Per essere chiari, va detto che al momento è troppo presto per parlare di un coinvolgimento sentimentale da parte di uno o dell'altro.

Solamente il tempo saprà dirci se i due potranno diventare o meno una coppia, tuttavia la Incorvaia e Ciavarro fin da subito hanno mostrato di avere una certa affinità.

Clizia dura sull'ex marito: 'Sono finita con uno che aveva solo la terza media'

Clizia Incorvaia dopo la chiacchierata rottura con Francesco Sarcina, potrebbe ritrovare un po' di serenità proprio all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Nei giorni scorsi l'influencer durante una chiacchierata con Paolo Ciavarro, ha espresso un giudizio piuttosto duro sul suo ex marito. La gieffina ha rivelato di aver sempre cercato un uomo molto preparato culturalmente: "Il mio deve essere un uomo super colto. Alla fine sono finita con uno che aveva solo la terza media".

Dal racconto della giovane, è emerso che anche sua madre è rimasta stupita quando Clizia ha presentato il suo fidanzato: "Proprio tu che avevi lo schema del principe azzurro, ti sei presentata con il corsaro nero".

Cucuzza mormora un flirt tra Paola e Andrea Denver

Michele Cucuzza sembra essere scatenatissimo all'interno della Casa di Cinecittà. Il giornalista dopo aver ipotizzato come possibile coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, si è espresso anche su Paola Di Benedetto e Andrea Denver.

Secondo Cucuzza, i due si piacciono. Al momento è improbabile che tra i due gieffini possa nascere qualcosa: Paola è felicemente fidanzata con Federico Rossi, del duo Benji & Fede. La giovane dopo un periodo di crisi vissuto con il cantante, è più innamorata che mai. Per il modello americano, sembra non esserci alcuna speranza qualora decida di puntare sulla Di Benedetto.