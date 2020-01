Dopo aver spiegato di essere certa di aver fatto ciò che ritiene meglio per lei e Pago, Serena Enardu è tornata sui social per chiarire alcuni retroscena riguardanti la sua brevissima permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4. In particolare, l'imprenditrice sarda ha spiegato ai suoi fan che è stato Alfonso Signorini a contattarla per offrirle la possibilità di parlare con il cantautore. Dopo averci pensato su, Serena ha deciso di accettare per dare un segnale d'amore forte all'ex fidanzato: ha messo da parte il suo orgoglio dando la priorità ai sentimenti.

Serena: 'Ho fatto parlare il cuore'

'Ho ricevuto l'invito da parte di Alfonso Signorini che mi ha dato la possibilità di parlare con Pago' ha esordito Serena su Instagram dando vita ad uno sfogo fiume.

'Purtroppo, anzi per fortuna, stavolta ho fatto parlare il cuore', ha proseguito la Enardu che è arrivata nella casa del GF dopo una lunga riflessione e con tutta l'intenzione di far comprendere a Pago quali sono i suoi sentimenti. Ha così dimostrato così di essere disposta a fare tutto il possibile per dare un'altra possibilità alla loro relazione naufragata a Temptation Island Vip.

Serena è grata al conduttore del Grande Fratello Vip: da quando ha parlato con Pago afferma di sentirsi più leggera.

La Enardu di certo ha dato una scossa al cantautore che non si aspettava assolutamente di vedere la sua ex all'interno della casa. Serena si è messa in gioco senza riserve, adesso è l'inquilino della casa più spiata d'Italia a dover comprendere se anche lui vuole riprovare a stare ancora con l'ex tronista di Uomini e Donne o se la ragione avrà la meglio sul cuore.

La Enardu contro Salvo Veneziano: 'Una persona meno evoluta'

Serena ha avuto anche modo di dare la sua opinione su quanto accaduto tra Salvo Veneziano e Pago. I due hanno discusso pesantemente durante la cena che hanno condiviso ieri, 11 gennaio, con gli altri inquilini della casa. Salvo, tra le altre cose, ha affermato che Serena ha fatto fare una brutta figura a Pago, il quale di fronte ad affermazioni tanto dure ha reagito arrivando quasi allo scontro.

Per fortuna gli animi poi si sono sedati, ma la Enardu ritiene che Veneziano sia 'una persona meno evoluta' rispetto a Pago e con tale battuta ha chiuso il discorso.

Infine, a coloro i quali credono che il suo sia solo desiderio di fare business, Serena ha risposto che proprio perché è vero il contrario, lei ha rinunciato alle ospitate che le sono state offerte. 'Io sono tranquilla e faccio il mio percorso', ha detto la Enardu consapevole del fatto che se Pago non le darà un'altra possibilità lei avrà commesso l'errore più grande della sua vita. Adesso non le resta che guardare l'evoluzione dei pensieri di Pago da casa sua.