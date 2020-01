Il Paradiso delle Signore 4 ha iniziato il nuovo anno con molte novità, non tutte positive,anzi. Nelle puntate di questa settimana, la famiglia Cattaneo sta vivendo il dramma di Federico che deve affrontare le conseguenze di un grave incidente. Nella puntata del 9 gennaio, Roberta starà vicina al suo fidanzato in questo momento difficile, ma, nello stesso tempo, capirà di non amarlo più. Inoltre Flavia e Umberto continueranno la loro relazione clandestina, mentre Achille corteggerà Adelaide. Infine, Marta si proporrà come baby sitter per Carletto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, giovedì 9 gennaio: Roberta sta vicina a Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì 9 gennaio raccontano che Roberta sceglierà di stare accanto a Federico. Viste le gravi condizioni del ragazzo, in sedia a rotelle in seguito a un incidente, la Pellegrino non se la sentirà di seguire il suo cuore. Luciano noterà lo sforzo della ragazza che cercherà di stare vicina al figlio e apprezzerà molto il suo comportamento coraggioso. Tuttavia, Roberta sarà infelice e allontanerà Marcello a causa dei suoi dubbi sentimentali.

Successivamente, la ragazza non riuscirà più a mentire a se stessa e riconoscerà di non amare più Federico, confidandosi con la sua amica Gabriella. La Pellegrino deciderà di lasciare il suo fidanzato, nonostante le sue condizioni di salute, o sceglierà di reprimere i suoi sentimenti cercando di fare ciò che sembra più giusto?

Nel frattempo Umberto continuerà a portare avanti la sua relazione clandestina con Flavia Brancia.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, puntata 9 gennaio: Achille corteggia Adelaide

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 9 gennaio rivela che, nella puntata di giovedì, Adelaide noterà delle stranezze nei comportamenti di Flavia e Umberto. La contessa chiederà a Riccardo informazioni sul rapporto tra il commendatore e la Brancia, mentre Achille deciderà di avvicinarsi.

Ravasi, infatti, approfitterà dell'allontanamento di Adelaide da Umberto per corteggiare la donna. Riuscirà a conquistarla?

Nel frattempo Marta Guarnieri si proporrà come baby sitter per il piccolo Carletto. Clelia non saprà a chi lasciare suo figlio durante il pomeriggio e la signora Conti si offrirà di fargli compagnia. In questo modo, la donna potrà aiutare la sua amica capocommessa e fare un po' di pratica per quando arriverà il suo bambino. Come proseguiranno le avventure dei protagonisti della Milano degli anni '60? Per saperlo sarà necessario seguire le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 4, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle 15:40. Inoltre, tutti gli episodi sono disponibili su Raiplay in modo gratuito.