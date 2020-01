Paola Barale è stata ospite della trasmissione La Confessione, condotta da Peter Gomez sul Nove. Qui l'ex showgirl di Canale 5 ha deciso di rivelare il motivo della rottura con Gianni Sperti. Nell'intervista si è fatta anche chiarezza sul rapporto con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Paola e Gianni si erano conosciuti a Buona Domenica. Fin dal primo momento, tra i due era nato un legame di amicizia, che, però, in seguito si trasformò in amore. Infatti, qualche mese dopo, esattamente nell'anno 1999, la Barale e Sperti si sposarono, purtroppo le nozze durarono soltanto tre anni.

Da quell'istante in poi le loro strade si divisero per sempre, tant'è che ancora oggi gli ex coniugi non hanno più alcun rapporto. Quindi, non succede spesso che Paola o Gianni parlino dei momenti che hanno vissuto insieme.

La verità di Paola sulla fine del matrimonio con Gianni: 'Avevo altre necessità'

Nella trasmissione condotta da Peter Gomez, la Barale ha rivelato i motivi che l'hanno portata alla rottura del matrimonio con Sperti. L'ex valletta, senza girarci troppo attorno, ha raccontato che tra loro due l'amore è arrivato alla conclusione perché ambedue avevano in mente sogni differenti da realizzare: "Lui voleva i figli, io avevo altre necessità tipo il lavoro".

Sempre Paola nell'intervista ha comunicato che, in quel periodo, suo marito aveva un lavoro ma non era stabile. In più, ha riferito che, malgrado il rapporto con Gianni sia stato travolgente, lontano dai riflettori l'amore si spense poco dopo. La showgirl, alla domanda di Peter Gomez sul mancato concepimento di un figlio, ha chiarito che negli anni ha avuto l'occasione di diventare mamma, ma non lo ha fatto per scelta: "Sono parecchio timorosa".

La Barale smentisce la presunta relazione con Maria De Filippi

Nell'intervista fatta a La Confessione, la Barale ha chiarito la vicenda sul rapporto con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Negli anni in cui andava in onda Buona Domenica si chiacchierava di una probabile relazione tra la showgirl di Canale 5 e la conduttrice. Dopo tanto tempo, Paola ha deciso di mettere a tacere un Gossip senza alcun fondamento.

La Barale ha chiarito che gli è successo più volte di recarsi a pranzare con il giornalista, ma soltanto per parlare di questioni legate al lavoro. Paola, inoltre, ha spiegato di aver visto la De Filippi solo una decina di volte in vita sua. Dopo molti anni l'ex valletta è stata dunque in grado di puntualizzare la sua verità in merito a questa voce che l'ha coinvolta per lungo periodo: "Non era causata da me, ma dall'atteggiamento di altre persone che erano vicine a me, che lasciavano intuire agli altri che questa cosa fosse veritiera".