Mercoledì 8 gennaio su Canale 5, a partire dalle 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove verrà trasmessa la seconda parte di quanto accaduto nella registrazione dello scorso 27 dicembre. Dopo l'addio di Gemma a Juan Luis, andato in onda nella puntata precedente, al centro dello studio si accomoderà Valentina Autiero la quale da diverse settimane sta frequentando Erik. Inaspettatamente però, si verrà a sapere che le cose tra i due non stanno andando bene, tanto che la dama, con le lacrime agli occhi, faticherà a rispondere alle domande di Maria De Filippi.

Sembra dunque finita la favola della Autiero che verrà scaricata da Erik.

Anticipazioni Uomini e Donne: Valentina disperata per Erik

Le nuove puntate del 2020 del Trono Over si preannunciano ricche di colpi di scena, così come riportato dal sito di anticipazioni 'Il Vicolo delle news', secondo il quale Gemma e Juan Luis non saranno gli unici a dirsi addio. Nella nuova puntata in onda mercoledì 8 gennaio infatti, i telespettatori potranno conoscere gli sviluppi riguardanti Valentina Autiero ed Erik.

I due, da diverse settimane si stanno frequentando e, sino alla scorsa settimana, sembrava che tra loro procedesse tutto a gonfie vele. Da quanto si apprende, qualcosa invece negli ultimi giorni è cambiato tra loro, tanto che Valentina chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi non riuscirà quasi a parlare per il dispiacere. La dama in lacrime, lamenterà il fatto che Erik la voglia sempre sorridente e dinamica, nonostante lei, nell'ultimo periodo sia invece stata giù di morale per vicissitudini familiari.

Puntata 8 gennaio: Erik chiude con Valentina Autiero

Le lacrime di Valentina non sembreranno turbare più di tanto Erik, il quale confermerà di voler interrompere la loro conoscenza, affermando di volere al suo fianco una donna sempre allegra. Parole che lasceranno spiazzati sia il pubblico che la stessa Autiero, la quale scoppierà in un pianto disperato.

La dama, era convinta di aver trovato finalmente l'uomo giusto per lei e la rottura improvvisa la porterà a chiedersi se per caso possa essere lei il problema. Sarà Gianni Sperti ad intervenire in sua difesa, incoraggiandola e consolandola, affermando che prima o poi l'uomo giusto arriverà. Dopo la parentesi dedicata a Valentina ed Erik, sarà la volta di Samuel, il quale continuerà a conoscere Arianna, mentre Simonetta deciderà di concludere la loro frequentazione.

Tra lacrime e addii, il Trono Over di Uomini e Donne continuerà ad appassionare il pubblico da casa, pronto a seguire le vicende dei vari protagonisti tutti i pomeriggi su canale 5 nel consueto orario delle 14:45.