Assente dal palinsesto di Canale 5 da agosto 2019, il secondo spin-off di Grey's Anatomy tornerà ad appassionare i telespettatori italiani a partire da martedì 14 gennaio. Per quella data la rete ammiraglia Mediaset proporrà infatti i primi due episodi della seconda stagione di Station 19. Una programmazione particolare per lo show prodotto da Shonda Rhimes poiché andrà in onda in seconda serata subito dopo i primi tre episodi di un altro amatissimo telefilm americano: New Amsterdam. Previsto per mezzanotte, lo show diretto da Stacy McKee ripartirà dagli avvenimenti trasmessi nel finale della scorsa stagione, quando un vasto incendio ha coinvolto tutti membri della Stazione 19.

Miranda Bailey assiste l'ex comandante Pruitt Herrera

Il primo episodio di Station 19, in onda su Canale 5 martedì 14 gennaio, si intitolerà “Nessuna guarigione” e seguirà le vicende dei più famosi vigili del fuoco di Seattle alle prese con l'arduo tentativo di spegnere l'incendio in un grattacielo. Ben presto, tuttavia, la missione si rivelerà ancor più complessa del previsto e la squadra capitanata dall'impavida Andy Herrera dovrà combattere per salvare la vita dei compagni rimasti intrappolati nell'edificio.

In particolare, sarà il pompiere Travis Montgomery a subire le conseguenze peggiori. L'uomo rimarrà, infatti, gravemente ferito e sarà solo grazie all'intervento dell'amica Vic Hughes che riuscirà a raggiungere il Grey Sloan Memorial dove sarà sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico.

Nel frattempo anche le condizioni dell'ex comandante Pruitt Herrera peggioreranno ulteriormente e a prendersi cura di lui interverrà l'amatissima dottoressa Miranda Bailey. Infine, alla Stazione 19 farà la sua comparsa un nuovo misterioso pompiere che lascerà i protagonisti, letteralmente, senza parole.

Andy Herrera si scontra con il nuovo capitano della Stazione 19

Il secondo episodio di Station 19 consisterà, invece, in un crossover con Grey's Anatomy. Guest star della 3x02 saranno infatti Kelly McCreary nel ruolo di Maggie Pierce e Giacomo Gianniotti nel ruolo dello specializzando Andrew DeLuca.

La puntata, scritta da Tia Napolitano e diretta da Milan Cheylov, si intitolerà "Sotto la superficie" e vedrà i membri della Stazione 19 impegnati nel difficile tentativo di salvare la vita ad un bambino precipitato nelle fognature di Seatte.

Non più a capo della sua squadra, Andy Herrera si scontrerà con il nuovo capitano: Robert Sullivan. L'uomo, estremamente ligio al dovere, metterà infatti in seria difficoltà la sua sottoposta che pressata dai continui richiami commetterà un errore che potrebbe compromettere la buona riuscita delle operazioni. Una situazione che finirà per creare attrito tra la protagonista e la sua migliore amica Maya Bishop.