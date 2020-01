La serie televisiva Il Paradiso delle signore, che a breve segnerà l’ingresso di ben tre nuovi personaggi destinati a portare una ventata d’aria fresca nelle trame, non smette di sorprendere. Nell’episodio che andrà in onda su Rai Uno il 29 gennaio, a seguito della richiesta di Clelia Calligaris (Enrica Pintore) che farà sapere a Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) che vi è carenza di personale al magazzino, ci sarà un colpo di scena. Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), quando apprenderà che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha deciso di assumere una nuova 'Venere', proporrà alla capo commessa di dare un’opportunità ad Angela Barbieri (Alessia Debandi).

L’ex rivale in amore di Silvia accetterà subito che la sorella di Marcello lavori alcuni giorni al Paradiso per verificare se sia idonea o meno.

Roberta si confida con le amiche, Vittorio annuncia un nuovo progetto alle veneri

Nelle anticipazioni della 73esima puntata in programmazione mercoledì 29 gennaio, Roberta troverà il coraggio di essere sincera con le sue amiche. La Pellegrino confesserà alle altre ragazze che il suo fidanzato Federico l’ha lasciata per aver appreso che rimarrà invalido a vita.

In seguito le 'Veneri' faranno dei salti di gioia quando verranno messe al corrente del nuovo progetto in cantiere al Paradiso per volere del direttore Vittorio. Quest’ultimo, per la precisione, farà sapere alle sue dipendenti che una di loro avrà un ruolo da protagonista nel fotoromanzo che sarà realizzato a breve al lussuoso magazzino: tra le probabili candidate ci sarà ovviamente Marina, che sogna da sempre di diventare un’attrice.

Conti, inoltre, affiderà alla capo commessa Clelia un incarico importante per il suo negozio. Il marito di Marta, dopo aver appreso che la Calligaris ha proposto a Luciano di assumere una nuova Venere, chiederà alla diretta interessata di selezionare colei che ritiene giusta per questo lavoro.

Federico non vuole tornare con la Pellegrino, Angela messa alla prova da Clelia

A questo punto Gabriella consiglierà alla madre di Carletto di scegliere Angela, ancora alla ricerca di un impiego dopo aver dato le dimissioni al circolo.

Nel frattempo Ludovica, parecchio in difficoltà a causa della gestione del patrimonio di famiglia da quando sua madre ha lasciato Milano, chiederà aiuto a Riccardo. La scelta della Brancia di Montalto, però, non piacerà affatto ad Achille Ravasi che infatti farà subito presente alla giovane che Flavia gli ha affidato la direzione totale dei suoi beni. Successivamente Federico, pur avendo letto la missiva scritta da Roberta per riconquistarlo, rimarrà fermo nella decisione presa.

Nello specifico, il giovane Cattaneo sarà convinto che la cosa migliore sia rimanere da solo. Infine Marcello coglierà l’occasione al volo non appena saprà che la Pellegrino sia libera sentimentalmente, facendo di tutto per riavvicinarsi alla Venere. Clelia, invece, prenderà in considerazione il consiglio della Rossi, visto che accetterà che la Barbieri mostri le sue qualità al paradiso.