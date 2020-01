Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di "Una vita", la soap opera iberica che, da diverso tempo, ormai appassiona il pubblico italiano grazie ai suoi intrighi e alle sue controverse storie d'amore. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 12 al 17 gennaio, su Canale 5, a partire dalle 14.10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul triangolo formato da Ceferino, Lolita ed Antonito, sui tentativi di Samuel di allontanare Telmo e Lucia e sulle incomprensioni di Inigo e Flora.

Ceferino si rifiuterà di lasciare Acacias

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Lolita tenterà in tutti i modi di allontanare Ceferino da Acacias, anche se il giovane si rifiuterà caparbiamente di ritornare a Cabrahigo senza di lei. Nel frattempo, Antonito, frustrato dalla presenza del rivale, si recherà dalla fidanzata e le confesserà di sentirsi molto deluso dal suo comportamento. Flora si arrabbierà moltissimo quando troverà per caso la scatola in cui Inigo conserva abitualmente i soldi vinti alle scommesse sugli incontri di boxe.

Servante non riuscirà ad accettare l'idea che Paciencia non sia più innamorata di lui, mentre tutti i vicini di Felipe e Celia saranno molto felici quando Telmo comunicherà loro che la coppia si sta riprendendo grazie alle cure del dottor Quilles.

L'offerta di Samuel

Pur non sopportando l'ammirazione che gli abitanti di Acacias nutrono per Telmo, Samuel continuerà a fingersi amico del religioso per restare al fianco di Lucia. Lolita sarà molto triste a causa della continua intromissione di Ceferino nella sua relazione con Antonito. Jimeno Batan ritornerà a minacciare Samuel: se il giovane Alday non si sposerà al più presto con Lucia ottenendo la sua eredità, lui sarà pronto a fargli del male per riavere i suoi soldi. A quel punto, preoccupato per le minacce dello strozzino, Samuel mediterà di chiedere nuovamente la mano di Lucia.

Nel frattempo, quest'ultima deciderà di ritornare a vivere in casa Alvarez Hermoso, dopo aver saputo che Celia e Felipe sono in via di guarigione. Per risolvere i suoi problemi sentimentali, Lolita chiederà a Trini di rivolgersi allo zio Gennaro di Cabrahigo per trovare un modo per sollevarla dall'obbligo di sposare Ceferino. Resosi conto che Lucia si è nuovamente avvicinata a Telmo, Samuel le consiglierà di allontanarsi dal religioso e di ricordarsi che fu proprio lui ad abusare di lei mentre era incosciente.

Telmo si recherà da Lucia e le chiederà di non accettare nessuna proposta di matrimonio da parte di Samuel. Quest'ultimo, poco dopo, offrirà a Lucia di utilizzare il suo studio come laboratorio di restauro per le opere d'arte.