Venerdì 10 gennaio a partire dalle 13:40 su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, nuovamente incentrato sulle vicende riguardanti Liam e Hope, dopo la perdita della piccola Beth. La Logan sembrerà non riuscire proprio a superare il dolore, isolandosi sempre di più. Liam, invece, troverà conforto in Steffy, la quale cercherà di stare vicino all'ex marito, aiutandolo a superare il difficile momento. Nel tentativo di spronarlo a reagire, lo inviterà ad accompagnarla a conoscere la neonata data in adozione da Flo, la bimba potrebbe diventare la sorellina della piccola Kelly.

Il dottor Reese sembrerà, dunque, vicino ad ottenere la somma necessaria per saldare i debiti con gli strozzini londinesi.

Spoiler della puntata in onda il 10 gennaio: il dolore senza fine di Hope

Anche nel prossimo appuntamento della soap americana, i telespettatori potranno seguire le vicende legate alla scomparsa della piccola Beth. Come è noto, la creatura non è morta ma è stata rapita da Reese, spacciandola poi per la figlia di Flo. Il tutto per ricavare una cospicua somma di denaro grazie ad un'adozione privata.

La neonata verrà proposta a Steffy la quale, inconsapevole che si tratta proprio della figlia di Liam e Hope, sembrerà decisa nel voler dare una famiglia alla piccola. Intanto Hope continuerà a disperarsi per non essere riuscita a diventare madre, passando le sue giornate a piangere e a disperarsi.

Steffy e Liam pronti a conoscere la figlia di Flo

Nel tentativo di aiutare la moglie a superare il difficile momento, Liam cercherà di convincerla ad accettare la visita di Sally. Anche lo Spencer non si darà pace per la morte di Beth: troverà sollievo parlando con Steffy, la quale lo metterà al corrente della possibilità di adottare una neonata. La Forrester, quindi, riuscirà a convincere Liam ad accompagnarla a conoscere la piccola, credendo che si tratti della figlia di Flo. I due non sanno che si troveranno di fronte alla piccola Beth.

Il piano di Reese di ricavare del denaro dall'adozione della bambina sembrerà sul punto di andare a buon fine, dato che Steffy, dopo alcuni tentennamenti, si deciderà a realizzare il sogno di dare una sorellina alla piccola Kelly. Come è noto, la figlia di Ridge vorrà chiamare la piccola con il nome di Phoebe, proprio come la sua gemella scomparsa tragicamente tempo addietro.

In attesa di scoprire se l'adozione di Beth andrà in porto, ricordiamo che la nuova puntata di Beautiful andrà in onda il prossimo 10 gennaio su Canale 5 alle ore 13:40. Per chi si fosse perso qualche episodio, ci si può collegare al sito Mediaset Play dove sono disponibili i precedenti episodi. Infine, dal prossimo 12 gennaio, tornerà il consueto appuntamento domenicale.