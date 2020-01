La soap spagnola Una vita continua ad essere una delle più apprezzate dal pubblico. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 al 10 gennaio, Lolita deluderà molto le aspettative di Antoñito che si sentirà addirittura tradito. Telmo e Lucia si mostreranno molto in sintonia, scatenando l'ira di Samuel. Celia e Felipe daranno dei segnali incoraggianti grazie al Martinez e al dottor Quiles.

Di seguito andiamo a scoprire, nel dettaglio, gli accadimenti che vedranno protagonista Acacias 38.

Antoñito deluso da Lolita

Nelle anticipazioni delle puntate che andranno prossimamente in onda, Antoñito rimarrà molto scosso e deluso per la decisione di Lolita di sposare Ceferino. Quest'ultimo cercherà di convincere la Casado Campos a convolare a nozze nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, Trini deciderà di muoversi per risolvere la delicata questione tra Antoñito e Lolita, scriverà allo zio Gennaro con la speranza che l'uomo possa aiutarla ad interrompere il giuramento nuziale. Antoñito verrà preso dalla pazza idea di lasciare Acacias 38, l'idea sarà quella di partire per l'America con lo scopo di dimenticare la sua amata.

Il Palacios, vista la situazione, é convinto che Lolita non tornerà più sui suoi passi.

Le altre vicende della soap opera spagnola

Lucia e Telmo risulteranno essere sempre più in sintonia, questa vicinanza rende furioso Samuel. Il Martinez si impegnerà a curare Celia e Felipe e impedirà a Lucia di entrare nella casa. La donna, viste le gravi condizioni di Celia e Felipe, penserà di informare Tano sulla salute dei suoi genitori adottivi. Grazie alla medicina del dottor Quiles, i coniugi Alvarez-Hermoso sembrano riprendersi. Iñigo continuerà a scommettere con la boxe e verrà smascherato da Leonor e Flora. Samuel risulterà essere sempre più geloso ma dovrà fare buon viso a cattivo gioco, si unirà nei ringraziamenti per il salvataggio di Celia e Felipe da parte di Telmo. Lucia parlerà in disparte con il Martinez e tutti i dubbi e sospetti sulla loro simpatia saranno confermati.

Iñigo deciderà di chiedere aiuto a Liberto, Leonor non vuole sentire ragioni e non è disposta a perdonarlo. Il pasticciere sarà disperato e giurerà di non ricadere più nel vizio delle scommesse. Il portinaio Servante sarà molto deciso nel voler partire per Cuba. Paciencia non riuscirà a farlo ragionare e sarà costretta a chiedere l'aiuto di Ramon. Servante non vorrà sentire ragioni, soprattutto dopo aver appreso del tradimento di Paciencia: la donna lo metterà al corrente di essere stata con uomo di circa 50 anni. Lucia vorrà tornare da Celia e Felipe immediatamente ma Quiles la sconsiglia; il medico ordina alla donna di aspettare ancora e le suggerisce di non accelerare i tempi.