Le trame di Una vita, incentrate sulle puntate spagnole andate in onda a gennaio in Spagna e tra un anno su Canale 5, raccontano che Ursula Dicenta farà una rivelazione importantissima a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) prima di chiudere gli occhi per sempre. Scendendo nel dettaglio, l'ex educatrice metterà in guardia il vedovo di Celia sulla donna, che ha deciso di sposare dopo la morte della prima moglie. La madre di Blanca, infatti, comunicherà al legale che il figlio che porta in grembo Genoveva Salmeron non è frutto del suo amore.

Una Vita: Ursula rivela a Felipe la verità sulla gravidanza di Genoveva

Nel corso delle puntate spagnole di Una Vita, vedremo la tragica dipartita di un personaggio femminile che è stato all'interno della soap opera per ben cinque anni. Stiamo parlando di Ursula (Montserrat Alcoverro), la quale verrà uccisa da Israel, il fratello gemello di Marcia (Trisha Fernández) su ordine di Genoveva.

Tutto inizierà con precisione quando la vedova di Samuel scoprirà che la sua ex alleata ha rivelato la verità sulla sua gravidanza a Felipe.

Una rivelazione, che manderà su tutte le furie l'Alvarez Hermoso, che non esiterà a tentare di uccidere la Dicenta durante un vero e proprio attacco di follia. Un gesto che proverà moltissimo quest'ultima, la quale confesserà al parroco di Acacias 38 di temere per la sua incolumità. Purtroppo, il dubbio della madre di Blanca risulteranno fondati, il quanto il falso Santiago rivendicherà la paternità del bambino, portato in grembo dalla Salmeron.

Il falso Santiago e la Salmeron uccidono la Dicenta

Nel frattempo, i telespettatori scopriranno che la vedova di Samuel si era fatta mettere incinta dal falso Santiago soltanto per diventare la moglie di Felipe. Proprio per questo motivo, Genoveva (Clara Garrido) deciderà di far fuori l'ex educatrice per paura che il suo segreto venga a galla, tanto da chiedere l'intervento di Israel.

Dagli spoiler di Una Vita in onda a gennaio in Spagna, si evince che Ursula tenterà di uccidere la Salmeron con un lungo coltello, se non ricevesse tre colpi partiti dall'arma da fuoco dal falso Santiago. A tal proposito, la Dicenta prima di morire lancerà una maledizione contro la sua ex alleata. Dall'altro canto, l'Alvarez Hermoso comincerà a non dormire sogni tranquilli dopo l'avvertimento dell'ex educatrice. Il legale, infatti, inizierà ad avere dei dubbi sulla promessa sposa, sospettando addirittura che sia la colpevole della morte dell'anziana donna. Come avanzerà la vicenda? In attesa di sapere nuovi aggiornamenti, si ricorda che la soap opera iberica è in onda tutti i giorni, tranne il sabato, su Canale 5.