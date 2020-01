Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera in onda tutti i giorni sulle reti Mediaset. Le trame in programma a metà gennaio negli Usa, rivelano che Katie pretenderà che le sorelle concedano il perdono a Flo Fulton. Dall'altro canto, Liam Spencer farà infuriare Steffy Forrester quando la rifiuterà per amore di Hope Logan.

Beautiful: Katie vuole il perdono di Flo, Brooke consola Hope

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate in onda a metà gennaio sulla Cbs, rivelano che Katie farà una richiesta che sbalordirà sia Brooke che Hope.

A tal proposito, la donna chiederà di perdonare Flo (Katrina Bowden) ed accoglierla nella loro famiglia, in quanto la vita è troppo breve e merita una seconda possibilità. In questo frangente, la Logan ricorderà che la Fulton le ha salvato la vita donandole un rene. Se Donna (Jennifer Gareis) accetterà la richiesta della sorella, Brooke e Hope potrebbero avere una reazione di tutt'altro tipo. Quale?

Inoltre, tutti gli occhi dei telespettatori americani saranno incollati sul triangolo amoroso formato da Steffy, Liam e Hope (Annika Noelle).

A tal proposito, quest'ultima si dispererà tra le braccia della madre dopo aver assistito ad un bacio appassionato tra lo Spencer e la Forrester. Inoltre, le rivelerà di aver rifiutato la proposta di nozze del fidanzato, poiché le aveva chiesto di rinunciare all'affidamento condiviso di Douglas. Brooke (Katherine Kelly Lang), a questo punto, cercherà di consolare la Logan nuovamente con il cuore infranto.

Liam confessa a Steffy di amare la Logan

Nelle puntate americane di Beautiful, in onda a metà gennaio negli Usa, vedremo Liam (Scott Clifton) recarsi sulla casa alla scogliera. Qui, lo Spencer confesserà a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di volerle molto bene, ma di essere profondamente innamorato di Hope. Una dichiarazione, che farà infuriare l'ex moglie la quale si dichiarerà stanca di sentirlo parlare sempre dell'amore che nutre per la Logan.

Ma la madre di Kelly comincerà a provare anche dei rimorsi di coscienza, in quanto coinvolta nelle manipolazioni del fratello.

Purtroppo i problemi per la figlia di Ridge, non saranno finiti qui, in quanto temerà di perdere la sfilata di moda contro Thomas (Matthwe Atkinson) a causa dei disegni creati da Sally (Courtney Hope), i quali, seppur buoni, potrebbero non essere sufficienti per battere il padre di Douglas. La Forrester e la Spectra riusciranno a battere Thomas nella sfida in passerella? In attesa di saperlo, si precisa che questi episodi inediti saranno in onda tra otto mesi in Italia, a causa della differenza di emissione con l'emittente statunitense Cbs.