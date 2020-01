Nuovo spazio dedicato con le notizie su Beautiful, la soap opera scritta dai fratelli Bell, campionessa di ascolti in tutto il mondo. Le trame delle prossime puntate, in onda tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Zoe Buckingham (Kiara Barnes), la quale farà una scoperta davvero terribile. Scendendo nel dettaglio, la modella scoprirà che suo padre Reese e Flo Fulton sono implicati nel rapimento e la conseguente vendita della piccola Beth, la figlia di Hope e Liam.

Beautiful: Zoe scopre che Flo non è mai diventata mamma

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate trasmesse a febbraio 2019 in America e nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Zoe apprenderà tutta la verità sul piano architettato da Reese con la complicità di Flo.

Tutto inizierà precisamente quando la modella scoprirà che la Fulton nasconde un certificato di adozione che dimostra che quest'ultima non è mai diventata mamma. Alla fine, l'ex croupier di Las Vegas ammetterà alla Buckingham di aver aiutato suo padre a dare in adozione una neonata, nonostante non l'abbia mai partorita.

Una scoperta che sconvolgerà la ragazza, tanto da pretendere maggiori informazioni dalla nuova arrivata.

Durante il confronto, Flo (Katrina Bowden) confermerà a Zoe che la creatura in questione è stata adottata da Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood). Poi, tenterà di giustificare le malefatte di Reese, rivelandole che quest'ultimo ha ricevuto delle minacce a causa dei suoi vecchi debiti di gioco.

Peccato che la modella della Forrester Creations non voglia sentire ragioni.

Beautiful trame: Reese confessa di aver venduto la figlia di Hope e Liam

Stando alle trame di Beautiful riguardanti le nuove puntate italiane su Canale 5, si evince che la Buckingham non vorrà sentire ragioni, tanto da voler un incontro faccia a faccia con il padre. Qui, la giovane chiederà a Reese da dove proviene quella bambina, di cui Flo si è spacciata per madre.

Alla fine, Reese, ormai scoperto, non potrà fare altro che confessare un'amara verità.

Nel dettaglio, il ginecologo ammetterà di fronte alla primogenita, che quella bambina è niente di meno che la figlia di Hope e Liam, Beth. Inoltre, le racconterà di averla rapita durante il parto e venduta a Steffy e Taylor per 250 mila dollari per far rimediare ai suoi debiti. Una rivelazione che manderà la modella nel caos più totale.

Se da una parte vorrebbe rivelare alla Logan che sua figlia è ancora in vita, dall'altra non se la sentirà di tradire il segreto di Reese, dopo averla pregata con le lacrime agli occhi. La ragazza svelerà la verità o diventerà anche lei complice nello scambio delle culle? In attesa di sapere quale sarà la prossima mossa di Zoe, si ricorda che la soap opera è trasmessa da lunedì alla domenica su Canale 5.