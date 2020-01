Torna un nuovo appuntamento dedicato a Uomini e donne, sempre incentrato sul Trono Over, i cui protagonisti stanno regalando numero emozioni contrastanti ai telespettatori.

Oggi, 23 gennaio 2020, continueranno le vicende degli uomini e donne del parterre Mediaset viste nei giorni precedenti. Al centro dell'attenzione, in particolare, ci saranno ancora Armando Incarnato e la sua, ormai ex fidanzata, Jeanette. La ragazza, infatti, viste le numerose critiche e segnalazioni decide di entrare in studio per raccontare la sua verità.

Trono Over, Jeanette e Armando non stanno insieme

Dopo le numerose critiche ricevute, Armando ha voluto portare Jeanette per dimostrare a tutti che dice la verità. La ragazza ammette che lavora ancora con nel negozio di parrucchieri di Armando ma che non stanno più insieme sentimentalmente da ben cinque anni.

Nessuno sembrerà credere alle sue parole, in particolare Tina Cipollari che col suo modo di fare diretto, continuerà ad aggredire i ragazzi seduti al centro dello studio.

Jeanette ne uscirà ferita e scoppierò in lacrime davanti le telecamere mentre Armando, ancora più offeso, uscirà dallo studio senza voler aggiungere nient'altro dato che non sembrano credergli.