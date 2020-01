Nuovi ed avvincenti episodi de Il Segreto attendono gli affezionati telespettatori dal 26 al 31 gennaio, dove non mancheranno i colpi di scena.

In particolare, le anticipazioni riportano lo strano comportamento che avrà l'infermiera Dori, la quale perderà per un attimo il lume della ragione, farfugliando frasi senza senso e che desteranno la preoccupazioni di Maria.

Intanto Puente Viejo sarà ancora a rischio inondazione e Francisca sarà, suo malgrado, costretta a fare fronte comune con Carmelo e Severo per cercare di risolvere la situazione con Garcia Morales.

Anticipazioni Il segreto: Dori fuori di testa durante una seduta con Maria

Intrighi e colpi di scena continueranno ad appassionare i fan de Il segreto anche a fine mese, quando le vicende vedranno Maria Castaneda alle prese con lo strano comportamento dell'infermiera Vilches.

Gli spoiler infatti, svelano che Dori, proprio durante una seduta di terapia con Maria, perderà per un attimo il lume della ragione e comincerà a pronunciare frasi senza senso. Nel suo vaneggiamento parlerà di bambini e di un misterioso incendio.

Il tutto durerà pochi attimi, visto che l'infermiera poi tornerà in sé, dicendo tra l'altro a Maria di non raccontare a nessuno quanto accaduto.

Maria mantiene il segreto su quanto accaduto a Dori Vilches

Nonostante sia sconvolta per la strana situazione successa con Dori, Maria deciderà di non parlarne nemmeno con Fernando. Francisca, Severo e Carmelo intanto, attenderanno l'esito della petizione che potrebbe bloccare l'inaugurazione della diga, ma il tribunale boccerà la richiesta.

La Montenegro sarà sempre più nervosa a causa di Garcia Morales, mentre il Leal e Severo avranno il sospetto che dietro le mosse del sottosegretario vi sia un rancore personale verso i paesani.

Il segreto, trame al 31 gennaio: Maria vuole scoprire i rapporti tra Mesia e la Vilches

Gli spoiler relativi alle nuove puntate de Il segreto, svelano che Garcia Morales comincerà a contrattare con i paesani per dare loro un indennizzo che li spinga a lasciare le loro proprietà senza creare problemi.

Maria intanto, avrà intuito che Dori sta nascondendo qualcosa e chiederà a lei e a Fernando come si siano conosciuti. In attesa di scoprire ulteriori novità in merito all'infermiera, le anticipazioni raccontano di un ricongiungimento tra Lola e Prudencio, dopo che la ragazza avrà confessato la verità sul suo passato all'Ortega.

Questo e molto altro nelle nuove puntate della soap Il segreto in onda dal 26 al 31 gennaio su Canale 5, nel consueto orario delle 16:30. Su Mediaset play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.