Non si spengono i riflettori intorno a Nina Moric, che dopo gli innumerevoli interventi a proposito della scomparsa di Luigi Favoloso cerca di tornare alla normalità. Lo fa accanto all'ex e padre di suo figlio, Fabrizio Corona. Paparazzati dal settimanale Diva e Donna, i due si stavano recando insieme alla scuola dell'ormai diciassettenne figlio Carlos, in occasione dei periodici colloqui tra professori e genitori.

Analizzando le immagini pubblicate dalla rivista, si possono notare alcuni dettagli: Nina Moric veste di bianco e si fa schermo con gli occhiali da sole, cosa che fa anche Fabrizio Corona, che indossa un completo elegante.

Cambia il look dei capelli, portati lunghi e scarmigliati. Fabrizio sta scontando il resto della sua pena presso un istituto specializzato a Monza, nel quale affronta i suoi problemi psichiatrici. I due sembrano mantenere tra di loro un atteggiamento del tutto normale e per nulla ostile.

Nina Moric e l'ex si concentrano sul figlio

Corona è uscito dal carcere lo scorso 7 dicembre, e nel suo percorso di cura ha scelto di essere più presente per il figlio, ormai in adolescenza avanzata, e riavvicinarsi per lui anche alla ex Nina.

I buoni propositi passano anche per i social network, attraverso i quali Fabrizio dedica molti pensieri al figlio. Ma questo è il desiderio primario anche di Nina, la quale afferma: "Arriverà un momento in cui i figli cammineranno da soli, ma tu dovrai essere lì ad osservarli".

L'addio definitivo di Nina Moric a Luigi Favoloso

La Moric ha definitivamente lasciato Favoloso, tornando single, anche dopo aver scoperto che lui effettivamente l’ha tradita, attraverso screenshot e informazioni dalla donna coinvolta nell’affair.

L'imprenditore scomparso da quasi un mese ha fatto e fa tutt'ora molto parlare di sé nelle trasmissioni di Barbara d'Urso, con accuse anche molto pesanti. In merito, pare che l'ex re dei paparazzi sia pronto a tutto per difendere la propria famiglia da qualsiasi ulteriore forma di violenza.

L’ex di Nina Moric paparazzato in Svizzera

Nel frattempo si hanno nuove notizie su Luigi Favoloso. Paparazzato apparentemente in buona salute in Svizzera, si dice che sarà presto ospite da Barbara d’Urso per spiegare quale sia il “motivo gravissimo” che lo ha portato a fuggire dall’Italia e sparire dai radar per qualche tempo.

Sembra tuttavia che l’uomo sia rimasto anche spesso in contatto con Veronica Satti (il che spiegherebbe alcune sue affermazioni a proposito del numero di telefono di Luigi), e le prove arrivano da un’immagine che l’ex gieffina ha postato nelle proprie stories su Instagram: uno screenshot di una videochiamata con lui.