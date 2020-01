Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, di cui questa sera 18 gennaio verrà trasmessa la seconda puntata. Nuovi personaggi famosi entreranno nello studio del people show per fare delle sorprese a dei fan speciali. La puntata, come tutte le altre, potrà essere rivista in replica streaming online sul sito web gratuito Mediaset Play.

Dove rivedere la seconda puntata di C'è posta per te in streaming online

Nel dettaglio, infatti, per tutti coloro che non potranno seguire la seconda puntata di C'è posta per te in prima visione su Canale 5, potranno rivederla in replica streaming accedendo al sito Mediaset Play, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e cellulari.

Così, quindi, sarà possibile rivedere la trasmissione in streaming in qualunque momento lo desiderate, anche dal tablet oppure da cellulare.

Un secondo appuntamento che si preannuncia particolarmente ricco di nuove emozioni e di toccanti storie che verranno raccontate dalla De Filippi. Tra gli ospiti annunciati sulla pagina Instagram di WittyTv, c'è Mara Venier la conduttrice veneta padrona di casa di Domenica In, che già in passato ha partecipato al people show Mediaset.

Una vera e propria eccezione quella della zia Mara, che per una sera 'lascerà' la Rai per tornare di nuovo al Biscione, dopo che per diversi anni è stata prima opinionista all'Isola dei famosi e successivamente anche giurata a Tu si que vales, prodotto sempre dalla De Filippi.

Domani pomeriggio, però, la Venier sarà saldamente al timone di una nuova puntata di Domenica In, che quest'anno sta ottenendo dei risultati d'ascolto a dir poco positivi.

Il secondo ospite famoso che sarà presente in studio a C'è posta per te è l'attore Can Yaman, che in Italia ha ottenuto il massimo del successo grazie alla soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che aveva ottenuto risultati d'ascolto record nella stagione televisiva estiva di Canale 5.

Debutto da record per la nuova edizione di C'è posta per te: 30% di share

Intanto questa nuova edizione di C'è posta per te ha debuttato nel migliore dei modi in termini di ascolti. La scorsa settimana, infatti, sono stati più di cinque milioni e mezzo gli spettatori che si sono collegati su Canale 5 per seguire il people show di Maria De Filippi, che ha raggiunto la fatidica soglia del 30%.

Numeri che hanno permesso tranquillamente al people show del sabato sera Mediaset di avere la meglio nella gara degli ascolti del sabato sera, battendo così il programma Meraviglie condotto da Alberto Angela, che si è fermato ad una soglia di tre milioni e mezzo con uno share del 17%.

Un risultato clamoroso per la De Filippi, che ancora una volta si conferma la regina indiscussa degli ascolti del sabato sera e di Canale 5.