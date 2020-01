È da poco terminata la registrazione di una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. Le prime anticipazioni che ha riportato il blog Il Vicolo delle News informano i telespettatori che è stato rispettato un pronostico che in tanti avevano fatto dopo la scelta di Giulio Raselli. Giovanna Abate è stata promossa da corteggiatrice a tronista. A meno di una settimana di distanza dalla scelta dell'ex tentatore, che le ha preferito Giulio D'Urso, la bella romana ha già avuto la chance di riscattarsi con l'importante investitura da parte della redazione del dating-show.

Giovanna new entry sul trono di Uomini e Donne: pubblico entusiasta

Oggi, sabato 25 gennaio, è stata registrata un'attesissima puntata del trono classico di Uomini e Donne. Nel tardo pomeriggio, su Il Vicolo delle News sono apparse le prime anticipazioni di quello che è accaduto in studio.

Probabilmente per assecondare il volere di gran parte del pubblico, Maria De Filippi ha deciso di aggiungere un nuovo protagonista nel cast della versione "giovani". Nello specifico la redazione del people ha deciso di premiare Giovanna Abate, la corteggiatrice che Giulio Raselli ha rifiutato meno di una settimana fa alla scelta.

Che la romana potesse diventare una tronista lo si ipotizzava ancor prima di conoscere la decisione finale del giovane originario di Valenza. La romana è entrata nel cuore dei telespettatori per il carattere forte dimostrato davanti alla telecamere durante il percorso da corteggiatrice. In molti, dopo il "no" che ha ricevuto dalla persona che lei piaceva, hanno chiesto a gran voce che le fosse immediatamente data un'altra possibilità.

La Abate convocata con una scusa negli studi del people show

Le anticipazioni de Il Vicolo delle News, al termine della registrazione odierna di Uomini e Donne, informano i telespettatori che Giovanna è stata convocata in studio dalla redazione con una scusa. La ragazza pensava di dover parlare ancora della scelta di Giulio, ma in realtà è stata colta di sorpresa da Maria De Filippi che l'ha invitata a partecipare alla puntata.

Quando la Abate ha fatto il suo ingresso in studio la presentatrice le ha chiesto davanti a tutti se se la sentiva di iniziare un percorso da tronista a pochi giorni dal "no" che ha ricevuto da Raselli. La romana ha accettato con emozione la proposta e si è accomodata sull'ambitissima poltrona rossa del dating-show di Canale 5.

In quattro sulla poltrona rossa del trono classico

Con l'arrivo ufficiale di Giovanna Abate nel cast del trono classico sono ben quattro i ragazzi (due donne e due uomini) che attualmente stanno cercando l'amore nella versione "giovani" di Uomini e Donne.

All'ormai ex spasimante di Giulio Raselli, infatti, si aggiungono: Carlo Pietropoli (che durante la settimana è andato a riprendersi Cecilia Zagarrigo dopo una brutta lite che aveva spinto la corteggiatrice ad abbandonare il programma), Sara Amira Shaimi (ex assistente di volo che sta cominciando a conoscere qualcuno di interessante) e Daniele Dal Moro (ex concorrente del Grande Fratello che nei mesi scorsi è stato al centro del Gossip per il tira e molla con Martina Nasoni).