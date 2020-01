La scelta di Giulio Raselli a Uomini e donne continua a far discutere: chi è rimasto sorpreso nell'assistere al fidanzamento tra il tronista e Giulia D'Urso (la "favorita" secondo la maggior parte dei telespettatori era Giovanna Abate), ipotizza che tra i due possa esserci un accordo pregresso, soprattutto ricordando la foto nella quale sembrava si dessero un bacio a Formentera quest'estate.

Giulio e Giulia non convincono dopo il fidanzamento a Uomini e Donne

È andata in onda lo scorso 20 gennaio, in diretta su Canale 5, la scelta di Giulio a Uomini e Donne: il ragazzo, dopo circa 5 mesi di permanenza sul trono più famoso della tv, ha comunicato al pubblico e alle sue corteggiatrici la sua preferenza definitiva.

Nell'assistere al fidanzamento tra Raselli e Giulia D'Urso, però, moltissimi fan del dating-show hanno riportato in auge un Gossip che ha impazzato su molti siti un po' di tempo fa. Alcuni attenti utenti della rete, infatti, avevano scovato degli indizi a favore di una presunta conoscenza pregressa tra il tronista e la sua spasimante pugliese, quella che oggi è la sua compagna ufficiale.

Ai tempi, infatti, fu soprattutto una fotografia risalente all'estate scorsa a destare scalpore: nell'immagine in questione si vedeva Giulio (riconoscibile grazie ad un cappellino rosso) in atteggiamenti piuttosto intimi con una ragazza in un noto locale di Formentera.

A far pensare che la persona con la quale stesse flirtando Raselli prima di essere scelto come protagonista del Trono Classico fosse proprio Giulia, è un tatuaggio che si intravede sul piede della giovane fotografata, identico a quello che la D'Urso ha sfoggiato in alcune Stories durante le sue vacanze sull'isola.

Ancora sospetti sulla nuova coppia di Uomini e Donne

Quando in una puntata di Uomini e Donne è stato affrontato questo spinoso argomento, Maria De Filippi ha provato a dimostrare che la ragazza paparazzata con Giulio non era Giulia, ospitando in studio la vera protagonista di quella foto rubata a Formentera.

Nonostante questo, però, in moltissimi non si sono lasciati convincere dalla spiegazione data dagli addetti ai lavori, gli stessi che oggi sospettano che la neo coppia abbia qualche segreto da nascondere.

La complicità che Raselli e la D'Urso hanno sempre dimostrato di avere (sin dalla loro prima esterna), le reazioni poco gelose della giovane nel vedere il tronista in atteggiamenti intimi con un'altra e la sua eccessiva sicurezza, portano tanti fan a pensare che i due si conoscano da tempo e forse che siano sempre stati d'accordo.

Non sarebbe la prima volta che un protagonista del Trono Classico architetti il suo percorso a U&D assieme alla persona che poi sarebbe diventata la sua scelta: sono vari i tronisti sorpresi a mentire o a prendere in giro sia il pubblico che la redazione.

Uomini e Donne, Giulio felice con Giulia nonostante le critiche

A far pensare ad alcuni che Giulio e Giulia siano sempre stati d'accordo (sin dal loro chiacchierato ma mai confermato flirt a Formentera nell'estate del 2019), è stata anche la dichiarazione d'amore che lui ha fatto a lei il giorno della scelta a Uomini e Donne.

A distanza di una settimana dai baci appassionati che si è scambiato con Giovanna in piscina, Raselli ha detto alla D'Urso di essere innamorato di lei, di provare un sentimento così forte da non riuscire a pensare ad altro.

La coppia che si è appena formata nel Trono Classico, dunque, continua a non convincere gran parte del pubblico, lo stesso che oggi chiede a gran voce che alla rifiutata Abate sia data una seconda possibilità, ovvero quella di cercare il vero amore sulla poltrona rossa.