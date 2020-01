Oggi, mercoledì 29 gennaio, è andata in onda una puntata molto movimentata di U&D: i protagonisti del Trono Over, infatti, si sono resi protagonisti di accesi battibecchi e di attacchi reciproci che hanno costretto Maria De Filippi ad intervenire. Mentre Armando Incarnato inveiva contro Veronica Ursica, la presentatrice l'ha fermato dicendogli che stava superando il limite: il linguaggio che ha usato il cavaliere in studio, infatti, è stato eccessivo e volgare.

Armando supera il limite a U&D: Maria lo blocca

Non è la prima volta che il Trono Over di U&D finisce al centro delle polemiche per le liti troppo accese che avvengono tra i suoi protagonisti. Anche oggi, mercoledì 29 gennaio, i telespettatori hanno assistito ad una puntata ricca di urla, gesti plateali e accuse reciproche su vicende appartenenti al passato.

Armando Incarnato, in particolare, si è scontrato per lungo tempo con la ex Veronica Ursida che, dopo aver rivisto una registrazione di qualche giorno fa, ha voluto mettere in chiaro alcune cose sulla loro frequentazione ormai finita.

Quando il napoletano ha iniziato ad inveire contro la dama, raccontando anche alcuni dettagli intimi del loro rapporto, Maria De Filippi è intervenuta per bloccarlo: "Stai esagerando", ha ripetuto più volte la padrona di casa all'indirizzo del cavaliere molto nervoso.

Veronica e Roberta si 'coalizzano' contro Armando a U&D

A spingere la De Filippi ad esporsi in prima persona per mettere fine ad una discussione che stava andando avanti da un bel po' di tempo, sono state le parole volgari ed eccessive che Armando ha usato nei confronti di Veronica.

Quest'ultima, che nella puntata di U&D di oggi era più agguerrita che mai, ha anche chiesto ed ottenuto un confronto nel backstage con Roberta Di Padua: le due hanno frequentato Incarnato più o meno nello stesso periodo, e pare che lui abbia rivelato ad entrambe particolari intimi sull'altra.

Le dame, dopo essersi parlate per qualche minuto dietro le quinte, sono rientrate in studio e si sono mostrate molti più solidali del solito: il napoletano, infatti, è stato attaccato da più parti anche oggi, anche dalle due persone che sono uscite con lui fino a pochissimo tempo fa.

U&D del 30 gennaio: Gemma commossa per un video di 10 anni fa

La puntata odierna di U&D, si è conclusa con una piccola anticipazione di quello che accadrà domani. In un video che è stato caricato anche su Witty Tv, si vede Gemma Galgani in lacrime in seguito alla messa in onda in studio di un filmato risalente a dieci anni fa.

Su espressa richiesta di Tina Cipollari, infatti, Maria De Filippi mostrerà a tutti i presenti il video della prima apparizione della torinese nel Trono Over: l'opinionista con queste immagini vuole dimostrare che la "rivale" è cambiata tanto fisicamente perché ha fatto ricorso alla chirurgia estetica, cosa che lei smentisce categoricamente.