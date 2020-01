Mancano pochi giorni all'inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo. martedì 4 febbraio il teatro Ariston sarà pronto ad ospitare una delle kermesse musicali più seguite di sempre. Come sappiamo, nel corso delle cinque serate ad affiancare Amadeus ci saranno ben dieci vallette. Tra queste ci sarebbe dovuta essere anche Monica Bellucci. L'attrice era già stata confermata dai vertici rai. All'ultimo minuto però inaspettatamente, la Bellucci, il cui arrivo era molto atteso, ha fatto sapere che non avrebbe preso parte alla manifestazione dichiarando di aver declinato l'offerta del presentatore. Ovviamente, dopo che si è diffusa questa notizia in molti hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo.

Molti vogliono scoprire il motivo della mancata partecipazione e se centrino qualcosa le frasi sessiste dette da Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione. A fare chiarezza a pochi giorni dall'inizio della manifestazione canora ci ha pensato lo stesso presentatore e direttore artistico Amadeus. Ecco come ha spiegato l'assenza di Monica Bellucci.

Monica Bellucci assente al Festival di Sanremo 2020

Monica Bellucci non parteciperà più al Festival di Sanremo 2020. Avrebbe dovuto affiancare il conduttore in una delle cinque serate della manifestazione canora.

All'ultimo momento però ha inaspettatamente annullato la sua partecipazione. Il conduttore Amadeus ha spiegato nel corso di un'intervista rilasciata nelle scorse ore a Oggi Magazine i motivi di questa assenza. Stando a quanto dichiarato dal conduttore ci sarebbe stato un problema con alcuni artisti francesi che avrebbero dovuto accompagnarla. Ha poi detto che non è facile come può sembrare al di fuori, ci sono tante cose da incastrare: "Non c'è la lampada di Aladino, la sfreghi dici Madonna e appare Madonna".

Poi però ha anche aggiunto - sempre ovviamente a proposito del Festival - che sono esattamente le cinque serate che voleva, con gli ospiti che desiderava. Non c'è alcun rammarico o un sogno non realizzato. Anzi, ha detto di non aspettarsi affatto di poter avere Tiziano Ferro tutte le sere. Dunque non c'è stato come molti hanno ipotizzato nessuno scontro tra Amadeus e la Bellucci, ma soltanto delle questioni tecniche che non si sono potute risolvere.

Nel mentre, però, bisogna ricordare che molti altri ospiti saliranno sul palco dell'Ariston.Tra questi ci saranno Albano Carrisi e Romina Power, Fiorello e Roberto Benigni, Gianna Nannini, il cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Mika, e Dua Lipa. Ormai manca davvero poco all'inizio e l'attesa è già alle stelle.