Nella puntata di giovedì 9 gennaio di Pomeriggio 5, programma pomeridiano condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, si è discusso dell'argomento Gossip, in particolare della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tra gli ospiti presenti in studio c'era anche l'ex tronista di Uomini e donne Giovanni Conversano. Quest'ultimo ha attaccato duramente la sua ex fidanzata Serena Enardu, mentre ha espresso dichiarazioni di grande supporto per Pago. Stando alle parole dell'ex tronista, il cantautore sardo sarebbe vittima della Enardu che continua ad essere assetata di visibilità televisiva in maniera piuttosto esagerata e morbosa.

Giovanni Conversano attacca Serena a Pomeriggio 5

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha chiesto a Giovanni Conversano per quale motivo ce l'avesse così tanto con la sua ex Serena Enardu, tanto da dedicarle una frecciatina durante la sua apparizione nella prima puntata del GF Vip 4. L'ex tronista di Uomini e Donne ha risposto che quel post su Instagram era un semplice augurio per Serena e non voleva essere per nulla offensivo nei suoi confronti. Poi, il compagno della Miss Giada Pezzaioli ha dichiarato che Serena lo ha sempre rappresentato come un mostro che l'aveva tradita e che lei si sta dimostrando la persona presuntuosa che è sempre stata.

Dopodiché, l'ex tronista ha lasciato un messaggio di solidarietà per Pago: "Vorrei parlare con Pago, sono solidale con lui che è un uomo innamorato e sta cercando di venire fuori. Lei si propone ora, al Grande Fratello Vip, e non chiarisce a casa dopo sette mesi durante i quali avrebbe potuto farlo". A quel punto, si è nuovamente scagliato contro la sua ex Serena: "Lei è solo malata di visibilità. Quando voleva comunicarmi di avermi lasciato, l'ha detto a una giornalista. Non l'ho mai saputo da lei". Come replicherà Serena Enardu a tali pesanti accuse? Sicuramente, non rimarrà in silenzio.

Pago parla di Serena Enardu al Grande Fratello Vip 4

Nella giornata di ieri giovedì 9 gennaio, Pago si è lasciato andare in una lunga confessione initma con i suoi compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 4.

Il cantautore sardo ha dichiarato che sua ex compagna Serena Enardu prova ancora dei sentimenti molto forti nei suoi confronti, nonostante la relazione sia finita in malo modo. Poi, Pago ha fatto il suo primo confessionale, nel quale ha ammesso che la vita può portarlo a compiere delle azioni davvero inaspettate e che vorrebbe che il tempo passi rapidamente per dimenticarsi tutto ciò che lo ha fatto soffrire. Infine, il quarantottenne ha aggiunto che ha bisogno di tempo per comprendere che cosa prova realmente per Serena.