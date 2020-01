Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà approfondita ulteriormente la storyline legata alla truffa romantica di cui è vittima Giulia. Attualmente la donna ha già versato cinquemila euro sul conto del truffatore, ma questo non sarà che l'inizio di questa torbida vicenda. La Poggi sarà sempre più in balia del suo aguzzino virtuale, ma fortunatamente Ornella, Niko e Angela interverranno per porre un freno a questa follia, ma non è detto che il loro supporto possa essere poi così risolutivo.

Nel frattempo Angela potrà godersi la ritrovata serenità di Bianca a scuola, ma la questione legata alla maestra Gagliardi sarà tutt'altro che risolta. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 3 al 7 febbraio, relativi a queste due trame..

Giulia in trappola

Giulia (Marina Tagliaferri), finita nella torbida rete dei suoi truffatori, sembrerà ormai totalmente in balia di Marcello (Fabio Cocifoglia) e il suo complice, interpretato dalla new entry Renato Paioli.

Ornella (Marina Giulia Cavalli), subodorando la truffa romantica, cercherà invano di mettere l'amica in guardia da quanto le sta accadendo. La dottoressa Bruni si renderà conto per prima che Giulia si sta mettendo seriamente nei guai e penserà al da farsi, soprattutto quando verrà a conoscenza da Renato Poggi (Marzio Honorato) di ulteriori dettagli inquietanti su questa vicenda. La donna, intenzionata ad aiutare Giulia, deciderà di chiedere il supporto di tutta la famiglia Poggi.

Niko e Angela intervengono

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, faranno finalmente il loro ingresso, in questa oscura vicenda, Niko (Luca Turco) e Angela (Claudia Ruffo). Ornella, fortemente preoccupata per le sorti della sua amica, deciderà che è giunto il momento di mettere al corrente degli ultimi eventi i figli di Giulia. I due giovani Poggi cercheranno subito di convincere la madre che questo Marcello Sermonti è in realtà solo un vile truffatore.

Tuttavia gli avvertimenti dei ragazzi non sortiranno l'effetto sperato e la Poggi si appresterà a versare altro danaro sul conto di Marcello.

La maestra aggredisce Franco

In rete inizierà a girare un video che mostra l'aggressione della maestra Maria Grazia Gagliardi (Tiziana Bagatella) ai danni di Franco (Peppe Zarbo). Nel frattempo, tutti inizieranno a chiedersi, con febbrile attesa, come reagirà l'insegnante agli ultimi eventi. Sull'altro versante Angela e Franco potranno finalmente godersi la ritrovata armonia di Bianca (Sofia Piccirillo) a scuola. In seguito la docente, al centro della polemica, mostrerà un suo lato fragile e del tutto inaspettato.