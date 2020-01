Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato molto spazio al triangolo che vede come protagonisti Serena, Filippo e Leonardo. Quest'ultimo deciderà di non rinunciare alla Cirillo e farà di tutto per far vacillare la donna mettendo a serio rischio il suo matrimonio. Nel frattempo, Giulia Poggi sarà sempre più in balia del suo truffatore Marcello e, nonostante l'intervento dei suoi cari, la situazione inizierà a prendere una piega sempre più drammatica e surreale. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 3 al 7 febbraio, relative a queste due drammatiche storyline.

Un momento di leggerezza

Dopo le ripetute sfuriate di gelosia, Filippo (Michelangelo Tommaso) riconoscerà tutti i suoi errori e si dichiarerà pronto a chiarirsi con Serena (Miriam Candurro). L'uomo vorrà a tutti i costi parlare con la moglie per recuperare il suo rapporto, ma purtroppo per lui gli eventi prenderanno una piega decisamente sfavorevole. La Cirillo si troverà nel suo bed and breakfast assieme a Leonardo Arena (Erik Tonelli) e i due vivranno alcuni attimi di leggerezza. Purtroppo non vengono forniti precisi dettagli su cosa accadrà al B&B, ma a prescindere dall'entità del momento, sembra che i due si stiano avvicinando sempre più pericolosamente.

Ferri in soccorso di Filippo

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, interverrà in questa complicata storyline Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). L'uomo, non sopportando più la vista di suo figlio affranto e disperato, deciderà di fare qualcosa per aiutarlo. Roberto si recherà dalla Cirillo per parlarle a cuore aperto, tenendo però Filippo all'oscuro di questo confronto. Nel frattempo, Leonardo sembrerà intenzionato a continuare la sua corte serrata nei confronti di Serena, l'uomo si dimostrerà pronto a tutto pur di non rinunciare alla donna, mettendo però così seriamente in crisi il matrimonio tra lei e Filippo.

Giulia in pericolo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ornella (Marina Giulia Cavalli) si renderà conto che Giulia (Marina Tagliaferri) è ormai in totale balia di Marcello Sermonti (Fabio Cocifoglia) e, notando che sta per commettere un nuovo errore, penserà di avvisare subito i suoi figli. Niko (Luca Turco) e Angela (Claudia Ruffo) messi in allarme dalla preoccupatissima dottoressa Bruni, cercheranno invano di far rinsavire la madre.

I due figli proveranno a spiegare a Giulia che questo sedicente Marcello, in realtà, altri non è che un volgare truffatore. Tuttavia Giulia, ormai succube dell'uomo, non darà ascolto ai saggi consigli dei suoi cari e si appresterà a trasferire ulteriori somme di danaro sul conto del losco individuo.