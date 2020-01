Nell'appuntamento odierno di lunedì 27 gennaio, ricomincia la trasmissione settimanale di Uomini e donne. Non sono ancora state rese note da Witty Tv, e le relative piattaforme social, gli spoiler riguardanti la puntata odierna del programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne: l'appuntamento torna alle 14:45

Oggi alle 14:45, su Canale 5, torna il programma storico del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Al momento Witty Tv e i profili Facebook, Twitter e Instagram del dating show non hanno, attualmente, postato nulla sul trono che verrà trasmesso in onda nella puntata di oggi lunedì 27 gennaio.

La settimana scorsa, infatti, è stata molto particolare. È iniziata con la diretta esclusiva, in cui Giulio Raselli ha annunciato la sua scelta (Giulia D'Urso, ha discapito di Giovanna Abate, quest'ultima annunciata sabato 25 gennaio come nuova tronista). Successivamente sono state mandate in onda quattro puntate dedicate al trono over: una ha visto come protagoniste le dame e la loro sfilata, mentre le altre hanno raccontato le vicissitudini di dame e cavalieri (con Armando Incarnato al centro dell'attenzione).

Oggi si riprenderà con il classico o con i senior? L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.