La storia d'amore tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino prosegue a gonfie vele. Nelle scorse ore l'ex tronista di Uomini e donne ha postato uno scatto su Instagram in cui ha elogiato il suo fidanzato. Per chi non avesse seguito la vicenda di Veronica e Alessandro, va detto che i due hanno avuto un inizio un po' in salita. Zarino si trovava sull'ambita poltrona rossa quando ha conosciuto Veronica. A gran sorpresa durante una registrazione aveva deciso di scegliere la sua corteggiatrice, ma quest'ultima gli ha rifilato un due di picche.

La Burchielli a quel punto su invito di Maria De Filippi è salita sul trono del dating-show, ma poco dopo ha abbandonato il suo ruolo perché ancora coinvolta sentimentalmente da Alessandro. Da quando i due si sono scelti per la seconda volta, sono diventati inseparabili. La coppia ha passato alcune delle festività natalizie insieme e a distanza di qualche mese dall'uscita di Uomini e Donne, sembrano avere tantissimi progetti per il futuro.

Veronica nuova dedica ad Alessandro

Qualche giorno fa Veronica Burchielli è tornata a parlare sui social del rapporto instaurato con Alessandro Zarino.

La ragazza ha sottolineato che il suo fidanzato fa di tutto per farla stare bene.

Secondo Veronica, il rapporto con Zarino non sarebbe caratterizzato di una gelosia possessiva. In particolare le parole della Burchielli arrivano dopo un servizio fotografico in intimo svolto dalla ligure: "Tra uno scatto e l'altro c'eravamo io, lui e il nostro prenderci in giro". La giovane ha confessato che Alessandro ha sempre cercato di metterla a suo agio, anche quando si trattava di scegliere l'outfit giusto.

Attraverso uno scatto pubblicato su Instagram, Veronica Burchielli ha parlato dell'importanza di avere accanto un ragazzo che la sproni sempre: "Avere al fianco un partner che crede in te, che ti sprona senza superficiali gelosie è una fortuna, ed io sono fortunata". La Burchielli che è reduce di una storia d'amore molto travagliata, non poteva fare complimento migliore al suo attuale compagno.

Alessandro pazzo di Veronica

La coppia non smette di mostrare la propria affinità sui social. Poco prima delle parole al miele da parte della Burchielli, Alessandro ha postato su Instagram una dedica indirizzata alla ligure. Il giovane campano ha pubblicato una foto in cui lui e Veronica si trovano sulle montagne svizzere. Sotto lo scatto dei due che si abbracciano, Zarino ha scritto: "Per tenere ad una persona, devi averne cura..per averne cura devi capire di che tipo di cura ha bisogno."

Parole che hanno conquistato il popolo del web, tanto che la foto ha ottenuto oltre 40 mila like e tanti commenti positivi. Fin da subito Alessandro Zarino aveva capito che Veronica Burchielli era la donna della sua vita, ed il tempo gli sta dando ragione.