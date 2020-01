Wanda Nara, nell'ultimo anno, è stata spesso al centro dell'attenzione e in questi giorni il suo nome torna nuovamente alla ribalta grazie alla sua nuova avventura televisiva come opinionista nella terza edizione del Grande Fratello Vip (in onda dal 7 gennaio su Canale 5). La procuratrice sportiva, nonché commentatrice tv, ha parlato dei suoi trascorsi, e dei suoi progetti futuri, sulle pagine di Grazia, nel numero in edicola da oggi giovedì 2 gennaio. Dal suo ingresso nel mondo del calcio come manager di suo marito Mauro Icardi, fino alle insinuazioni sul loro matrimonio.

Wanda Nara: 'Moglie-manager, talvolta additata come pazza'

Wanda Nara è sempre stata un personaggio che ha fatto discutere, soprattutto da quando è diventata manager di suo marito Mauro Icardi. Lei stessa ha dichiarato sulle pagine del settimanale Grazia: "Sono vista da tutti come la moglie-manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera". La donna, però, non si mai data per vinta e da martedì inizierà la sua nuova avventura come opinionista nella terza edizione del Grande Fratello Vip.

È l'intuizione che la porta a compiere le scelte più opportune per la sua vita, come quando scelse il Paris Saint-Germain come strada giusta per Icardi. Wanda ha definito il suo passaggio nella squadra francese una sorta di "sesto senso" che solo una donna può sentire. Secondo lei il futuro calcistico del marito non poteva più essere in Italia e nella scelta ha cercato di pensare solamente al bene per la sua carriera, anche se questo gli sarebbe costato stare lontano dalla sua famiglia.

Icardi ingannato dal suo ex procuratore

Nella chiacchierata su Grazia si è anche parlato del perché sia diventata la manager di Icardi e a quanto il pare il tutto è avvenuto a causa di un procuratore che lo avrebbe ingannato. Secondo Wanda Nara la persona in questione aveva fatto firmare al calciatore un contratto, in lingua inglese, dove gli confermava la cessione di tutti i diritti in merito alla sua immagine.

La sua intermediazione ha fatto sì che suo marito rimanesse nel mondo del calcio, visto che dopo il suddetto episodio aveva deciso di mollare tutto.

Nell'intervista non è mancata la vena polemica. Alla domanda in merito al lavoro, Wanda Nara ha prontamente risposto: "Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo".

Non è mancata una postilla in merito al suo ex marito Maxi López (padre dei suoi tre figli Valentino, Costantino e Benedico). In merito alle delusioni ha citato il dover lasciare l'Argentina all'apice della sua carriera televisiva, proprio per seguire il suo ex in Italia. Da ciò, però, ha imparato una cosa: "Ogni evento ci prepara al futuro".