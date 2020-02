Continua con successo la programmazione di Una Vita, la popolare soap opera spagnola che va in onda dalla domenica al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni relative alle puntate che verranno trasmesse dal 9 al 14 febbraio preannunciano diversi colpi di scena ed anche vicende emozionanti. Fra queste, ci saranno indubbiamente le nozze di Antonito e Lolita.

Lucia verrà ritrovata misteriosamente priva di sensi ai piedi di una rampa di scale, mentre Frate Guillermo e il priore Espineira si renderanno protagonisti di un confronto piuttosto serrato.

Il matrimonio di Antonito e Lolita

Il priore Espineira rivelerà a padre Martinez di essere disposto a qualunque cosa, anche a fare del male alla giovane Alvarado, pur di accaparrarsi dell'eredità dei Marchesi di Valmez. Intanto, Victor e Maria Luisa rientreranno ad Acacias per presenziare al matrimonio di Antonito e Lolita, sorprendendo tutti gli invitati.

Tito verrà a sapere da Inigo che molto presto dovrà affrontare la sua prima gara di pugilato. Il giovane atleta riuscirà a battere l'avversario di turno, e proprio Inigo farà di tutto per convincerlo ad affrontare un altro sfidante di nazionalità francese.

Lucia cade misteriosamente dalle scale

Approfittando dei festeggiamenti per il matrimonio di Antonito e Lolita, un losco individuo spalmerà del grasso lungo le scale di Acacias 38 per far sì che Lucia possa scivolare. Padre Telmo, notando l'assenza della giovane al banchetto nuziale, si insospettirà e andrà a cercarla.

Marcelina rivelerà di essersi innamorata di Jacinto. Padre Telmo troverà Lucia riversa ai piedi della rampa di scale e priva di sensi, e fin da subito nutrirà dei sospetti nei confronti di Espineira, mettendo al corrente frate Guillermo dei suoi dubbi.

Inigo farà di tutto affinché Tito accetti di misurarsi in un secondo incontro con un avversario di nazionalità francese. Guillermo avrà un duro confronto con Espineira allo scopo di capire se ci sia proprio il priore dietro lo "strano" incidente occorso a Lucia.

Dopo averla soccorsa e averle salvato la vita, Telmo raggiungerà la ricca ereditiera per cercare di convincerla a non sposare Samuel, ma ormai la coppia avrà già fissato la data delle nozze.

Nel frattempo Espineira, durante la discussione con Guillermo, gli rivelerà che qualche tempo prima proprio padre Martinez era stato scoperto, quasi privo di abiti, accanto a Lucia.

Padre Telmo mette in guardia Lucia da Samuel

Antonito e Lolita partiranno per il viaggio di nozze. Guillermo rimprovererà Telmo, reo di non avergli mai detto nulla del suo feeling proibito con Lucia. A questo punto, il parroco lo metterà al corrente di tutte le malefatte commesse da Samuel. Successivamente, il sacerdote tornerà nuovamente dalla Alvarado per ricordarle la pericolosità di Alday, il quale si è anche macchiato dell'assassinio dello zio Joaquin.

Trini, mentre sarà in compagnia di Celia, durante una passeggiata accuserà un malore. Inigo si infurierà con Tito che rinuncerà al match di pugilato con il francese.

Guillermo consiglierà a Telmo di fare chiarezza sui suoi sentimenti verso Lucia e di lasciare il sacerdozio qualora dovesse essere sicuro di amarla. Casualmente Ursula ascolterà il dialogo fra i due religiosi e ne fraintenderà il significato.