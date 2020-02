Ida Platano, la dama di Uomini e donne over è stata protagonista insieme a suo figlio di un incontro speciale e inaspettato. Nel suo salone di bellezza è arrivato a sorpresa il calciatore Mario Balotelli da sempre idolo di Samuel, il figlio della Platano. Chi segue il mondo del calcio saprà sicuramente, che quest'anno il calciatore gioca proprio nel Brescia. Ida e suo figlio vivono da sempre in questa città e lo stesso Mario Balotelli da piccolo ha vissuto nella provincia bresciana. I suoi genitori dalla Sicilia si trasferirono al nord, precisamente a Bagnolo Mella, in cerca di lavoro.

Ora, dopo diversi anni Balotelli è ritornato a Brescia per giocare nel ruolo di attaccante centrale nell'omonima squadra. Samuel, figlio della Platano sognava di riuscire un giorno ad incontrarlo. Finalmente, il suo sogno si è realizzato. Ovviamente non poteva mancare un selfie per suggellare l'incontro. Una foto in cui Ida Platano e Mario Balotelli appiano abbracciati e sorridenti insieme. Sotto la foto la dama bresciana ha scritto per ringraziare il calciatore della sorpresa: "Grazie per essere passato a trovare Samu." Davvero una bellissima sorpresa che ha reso felicissimo un bambino.

Sotto la foto postata nelle scorse ore non sono mancati però come sempre accade i commenti sia negativi che positivi. Ida Platano: polemiche social per la foto con Mario Balotelli.

Ida Platano su Instagram in una foto con Mario Balotelli

L'ultima foto postata da Ida Platano sul suo profilo Instagram ha suscitato non poche polemiche sui social. Nello scatto la donna appare insieme al calciatore, attaccante del Brescia Mario Balotelli.

La fotografia ha letteralmente scatenato i followers della donna che hanno inondato il post di commenti. Tra i tanti commenti positivi, non sono mancate le critiche anche piuttosto negative. Uno dei followers per esempio ha detto riferendosi a Ida, che la donna si è montata la testa e che dovrebbe tornare quella che era. Un altro invece le ha scritto che bisogna ringraziare come sempre Maria De Filippi per la notorietà e visibilità data con Uomini e Donne.

Non sono mancati però i tanti commenti positivi rivolti alla donna. Molte delle sue fan avrebbero voluto essere al suo posto e avere la possibilità di incontrare il proprio idolo. Intanto, continua a tenere banco la sua complicata vicenda amorosa con Riccardo Guarnieri. Molti si stanno chiedendo in questi giorni come stiano andando le cose tra loro. Sembra infatti da alcuni indizi che tra i due ci sia l'ennesima crisi. Come staranno davvero le cose? Non resta che aspettare conferme o smentite da parte di uno dei protagonisti o di entrambi.