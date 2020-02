Nuove ed emozionanti puntate di Una vita attendono i fan della soap ambientata ad Acacias 38 nel corso della settimana che va da domenica 1 a venerdì 6 marzo. Su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10, un altro lutto colpirà gli abitanti del quartiere. Trini Crespo infatti, dopo aver dato alla luce la piccola Milagros, non riuscirà a superare una crisi respiratoria e perderà la vita. Con la donna, al momento del fatto, vi sarà Celia, la quale rimarrà indifferente alle sorti dell'amica e si preoccuperà solo della piccola Milagros.

Intanto Telmo, smessi gli abiti talari, cercherà in tutti i modi di scagionare Ursula che, come noto, si troverà ancora in carcere con l'accusa di aver assassinato fra Guillermo.

Spoiler Una vita al 6 marzo: Telmo vuole scagionare Ursula

Le anticipazioni di Una vita (Acacias 38) svelano come Telmo, smessi gli abiti sacerdotali, sarà libero di amare finalmente Lucia. I due però, decideranno di non rendere pubblico il loro amore almeno fino a quando Ursula non verrà scagionata. Nel frattempo Samuel, dopo essere stato lasciato proprio sull'altare dalla Alvarado, organizzerà la sua fuga da Acacias, per sfuggire allo strozzino Batan.

Quest'ultimo però, riuscirà ad impedire la sua fuga e continuerà a minacciarlo per riavere indietro il denaro. Telmo intanto, scoprirà che la sera del delitto di fra Guillermo, un mendicante potrebbe aver visto in faccia l'assassino, ma il testimone verrà poco dopo ritrovato morto.

Trini dà alla luce la piccola Milagros nelle nuove puntate di Una vita

A calle Acacias si presenterà un uomo che sosterrà di essere il procuratore di Tito e di avere con il pugile un regolare contratto.

Inigo quindi, sottoporrà la questione a Felipe, il quale confermerà che il contratto da procuratore sportivo del misterioso uomo è valido. Intanto per Trini sarà arrivato il momento del parto. La donna, a causa di alcuni problemi respiratori, verrà fatta partorire con taglio cesareo. Sarà così che la Crespo metterà al mondo la piccola Milagros. Trini però, continuerà ad avere problemi di salute legati alla gestosi e, per tale motivo, il medico le prescriverà un medicinale salvavita, da assumere nel caso le venisse una nuova crisi respiratoria.

Una vita, puntate 1-6 marzo: Trini Crespo muore tra l'indifferenza di Celia

Gli spoiler relativi alle puntate di Una vita (Acacias 38) in onda dal 1 al 6 marzo, riportano ulteriori novità riguardanti l'omicidio di fra Guillermo. Augustina infatti, farà sapere a Fabiana di aver visto in volto l'assassino di fra Guillermo. Telmo, venuto a sapere di ciò, in accordo con il commissario Mendez, organizzerà un piano per ottenere tutte le informazioni da Augustina al fine di scagionare Ursula. Intanto Trini avrà una nuova crisi respiratoria, proprio mentre sarà sola in casa con Celia. La Alvarez Hermozo non darà il medicinale salvavita all'amica e la lascerà morire.

Al suo ritorno a casa, Ramon scoprirà quindi che la moglie Trini è morta e sprofonderà nello sconforto più totale, mentre Celia sembrerà preoccuparsi solo della piccola Milagros.