Una nuova settimana di programmazione attende i fan di Beautiful da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo. Su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40, andranno in onda nuovi episodi che vedranno oltre alla story line relativa al noto scambio di neonati, anche il grande cambiamento di Bill Spencer, il quale sarà disposto a tutto pur di riunire la sua famiglia. Dopo aver concesso a Wyatt di far risorgere la Spectra Fashion, il magnate, su consiglio dell'amico Justin, penserà di riconquistare il cuore della ex moglie Katie.

Intanto Hope sembrerà voler allontanare Liam da lei.

Bill vuole riunire la sua famiglia nelle prossime puntate di Beautiful

Anche nei prossimi episodi di Beautiful non mancheranno emozioni e colpi di scena, come quello che vedrà Bill Spencer impegnato a riconquistare non solo l'affetto dei figli maggiori, ma anche quello di Katie. Dopo il divorzio da Thorne la sorella di Brooke è una donna libera, quindi sia Wyatt che Justin spereranno in un riavvicinamento tra la donna e Bill. Lo Spencer intanto, avrà concesso a Wyatt di far rinascere la Spectra: il giovane, insieme a Sally, lascerà la Forrester per lavorare con Bill.

La Spectra quindi, realizzerà il sogno di rivedere in piedi la sua Casa di Moda.

Anticipazioni Beautiful al 1° marzo: Bill riconquista Katie?

Mentre Wyatt sembrerà aver ritrovato il rapporto con il padre, Bill sembrerà invece avere la testa tra le nuvole, tanto che Justin si ritroverà a chiedergli spiegazioni sul suo strano comportamento. Lo Spencer confiderà all'amico di voler vedere realizzato il sogno della famiglia unita e, sarà a questo punto, che l'avvocato lo punzecchierà consigliandogli di riconquistare anche il cuore di Katie.

Bill sembrerà non aver mai dimenticato la ex moglie e ripenserà a lei guardando una foto che la ritrae insieme al piccolo Will.

Beautiful, trame dal 24 febbraio al 1° marzo: Hope allontana Liam

Oltre alle vicende legate a Bill Spencer e al suo possibile ricongiungimento con Katie, negli episodi di Beautiful in onda dal 24 febbraio al 1° marzo, i fan vedranno come Hope si stia comportando in modo strano, tanto da voler allontanare Liam da lei.

Anche Steffy sarà preoccupata per la sorellastra, la quale continuerà ad insistere affinché Liam torni dalla ex moglie e dalle bambine. Anche nelle nuove puntate, si tornerà a parlare dello scambio di neonati messo in atto da Reese, visto che Zoe vorrà sapere dal padre come sono andate realmente le cose. La giovane, come noto, per il momento ha deciso di non rivelare a nessuno che Phoebe è in realtà la piccola Beth e, solo con il prosieguo delle puntate si capirà se il segreto di Reese sarà veramente al sicuro.