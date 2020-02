Prosegue, senza sosta, lo straordinario successo di Un posto al sole. La soap opera partenopea, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì, continua infatti a collezionare ottimi risultati in termini di share, proponendo ai suoi numerosi telespettatori colpi di scena entusiasmanti e straordinarie rivelazioni. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 2 al 6 marzo non fanno eccezione e si concentrano, in particolare, sulla controversa vicenda che ormai da tempo coinvolge Alberto Palladini e Clara.

Lo spregiudicato imprenditore, noncurante dei sentimenti della ragazza, continuerà infatti a manipolare la cameriera. Confusa dalle promesse dell'uomo, Clara deciderà quindi di rinunciare ai suoi propositi e sceglierà di non abortire. Nonostante i forti dubbi di Nunzia, la giovane deciderà quindi di non dare credito alle preoccupazioni della madre e si mostrerà, nuovamente, plagiata da Alberto.

Serena Cirillo angosciata dalla fine della relazione con Filippo

In attesa di scoprire come si evolverà la storyline di Clara, le anticipazioni di Un posto al sole si concentrano anche sui personaggi di Serena e Filippo.

Nonostante l'evidente complicità tra la Cirillo e Leonardo continuerà a crescere, la donna si mostrerà parecchio angosciata quando comprenderà che le recenti incomprensioni la stanno definitivamente allontanando dal padre di sua figlia. Come se non bastasse, il giovane Ferri farà un inaspettato incontro che lo colpirà parecchio. Nel frattempo, Raffaele e gli abitanti di palazzo Palladini conosceranno Mastro Peppe, ossia il capocantiere che si occuperà dei lavori di ristrutturazione delle cantine destinate al fratello minore del Giordano.

Il carpentiere, tuttavia, finirà presto per scontrarsi con Alberto che si impegnerà ad intralciare il nuovo progetto di Vittorio e Patrizio facendo delle richieste, a dir poco, irrealizzabili.

Marina affronta Fabrizio dopo la morte di Sebastiano Rosato

L'ultima storyline che verrà affrontata nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, riguarderà la morte di Sebastiano Rosato.

Giovanna, stando alle anticipazioni, continuerà infatti ad indagare sul decesso dell'uomo. Quando la donna scoprirà nuovi elementi, la posizione di Fabrizio si aggraverà ulteriormente. Una situazione che preoccuperà parecchio Marina, tanto da convincerla ad affrontare l'uomo che ama per chiedergli di ammettere la verità. Infine, Niko continuerà le sue trattative per acquistare l’auto di Alberto, ma i propositi del ragazzo verranno ostacolati dalle rimostranze dei suoi genitori e di Susanna.