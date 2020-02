Prosegue l'appuntamento fisso con la celebre e longeva soap opera partenopea Un Posto al Sole. Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo svelano che ci saranno molteplici sorprese e colpi di scena che sconvolgeranno profondamente le vite dei personaggi principali. Infatti ad esempio Alberto proverà a manipolare Clara, mentre Leonardo continuerà a corteggiare Serena (Miriam Candurro). In seguito, Giovanna farà molteplici indagini e verifiche al fine di scoprire come sia realmente deceduto Sebastiano Rosato.

Infine, a villa Palladini nasceranno molti conflitti relativi alle ristrutturazioni delle varie cantine.

Trame 'Un Posto al Sole' al 6 marzo: Clara non rinuncia al bambino

Gli spoiler de 'Un posto al sole' in onda per le puntate in programma a partire da lunedì 2 marzo fino a venerdì 6 marzo ci raccontano che Alberto tornerà a vivere a Palazzo Palladini. Nonostante ciò, molti condomini desidereranno procedere con le modifiche delle cantine.

Nel frattempo, Niko prenderà la decisione di comprare la macchina dell'avvocato, ma non riuscirà ad ottenere il consenso della giovane Susanna e dei genitori.

Invece, il Palladini riuscirà a persuadere Clara, convincendola a non abortire. Successivamente, Nunzia proverà a far riflettere la figlia, dicendole che il padre del suo futuro figlio non è affidabile, ma la neo-mamma si mostrerà innamorata ed in balia di Alberto.

Giovanna inizia le indagini

Dopo il decesso del signor Sebastiano Rosato, si faranno più indagini per scoprire la verità. Giovanna capirà grazie all'intreccio di alcuni elementi che Fabrizio sia parzialmente responsabile della morte dello zio.

Roberto supporterà costantemente Marina. Inoltre, il capocantiere Mastro Peppe arriverà a casa Palladini: l'uomo si occuperà dei lavori di rinnovamento delle cantine destinate a Patrizio e Vittorio, ma Alberto si opporrà. Serena e Filippo (Michelangelo Tommaso) non riusciranno a ritrovare l'equilibrio familiare, soprattutto a causa di Leonardo, che continuerà ad adulare la Cirillo nella speranza di rubarle il cuore.

Arriveranno, quindi, molti problemi per i due sposi, i quali non vedranno alcuna soluzione al di fuori della separazione. Invece, Franco (Peppe Zarbo) sosterrà l'idea di Niko (Luca Turco) per l'acquisto della macchina, tenendo sulle spine l'avvocato Palladini.

In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, si ricorda che è possibile rivedere clip e scene passate della fiction tv andando sulla piattaforma gratuita RaiPlay. La serie televisiva viene trasmessa ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20:40 circa sul canale Rai 3.