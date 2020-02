C'era grande attesa nel leggere i dati d'ascolto che hanno fatto registrare le trasmissioni venerdì 28 febbraio: ieri sera, infatti, c'è stata la prima sfida a distanza tra il serale di Amici 19 e La Corrida. Se il talent-show di Maria De Filippi ha ottenuto un buon 19,8% di share finendo tardissimo, il format di Rai 1 si è difeso molto bene ed ha primeggiato in numero di telespettatori. Questo sostanziale pareggio tra i programmi d'intrattenimento, renderà felici i conduttori che si sono scambiati parole al miele e complimenti in diretta.

Amici 19 insidia La Corrida: i risultati della prima sfida

Ieri sera, venerdì 28 febbraio, è andata in scena la prima sfida a distanza tra due trasmissioni molto amate dal pubblico: Amici 19 ha debuttato con la fase serale, mentre La Corrida ha proposto ai telespettatori la sua seconda puntata stagionale.

Stamattina, attorno alle ore 10, sono stati resi noti gli ascolti che questi format hanno fatto registrare e, leggendoli, ci si rende subito conto che c'è un sostanziale equilibrio tra i due.

La serata d'esordio del talent-show di Canale 5, ad esempio, è stata seguita da 3,7 milioni di spettatori (per uno share del 19,8%); la diretta del programma di Rai 1, invece, ha tenuto incollati davanti alla Tv 4,2 milioni di persone (per uno share del 18,7%).

Se Maria De Filippi è riuscita a vincere la "gara" dello share è soprattutto perché la sua trasmissione è terminata più tardi rispetto a quella della concorrenza, assicurandosi un buon risultato.

Scambio di saluti tra i conduttori di Amici 19 e La Corrida

Che tra questi due format non ci sia reale competizione, lo si è intuito dalle parole che i loro presentatori hanno usato ieri sera: sia Maria De Filippi che Carlo Conti, infatti, hanno approfittato della diretta in corso per salutarsi a distanza e rinnovare la stima che provano l'uno verso l'altro.

La padrona di casa del serale di Amici 19, per esempio, ha preso parola per pochi secondi ed ha detto: "A proposito di semafori, vorrei salutare Carlo che in questo momento sta facendo La Corrida. Volevo dirti che ti voglio un gran bene".

Anche il conduttore Rai ha nominato la collega e le ha rivolto il seguente pensiero: "Qualcuno penserà di aver sbagliato canale perché Amici è da un'altra parte. Maria lo vorresti eh?

Invece è qua". L'uomo si stava riferendo ad una concorrente che aveva appena interpretato un difficile brano di Lady Gaga.

Il serale di Amici 19 debutta con due eliminazioni

La prima puntata del serale di Amici 19, dunque, è riuscita a tenere testa a La Corrida: gli ascolti che hanno fatto registrare le due trasmissioni, sono stati buoni e quasi in pareggio.

Maria De Filippi, comunque, ieri sera ha condotto una diretta del talent-show molto lunga nella quale sono successe tantissime cose: i dieci ragazzi in gara si sono esibiti varie volte in due gironi (dovevano essere tre inizialmente, ma poi uno è stato cancellato forse per mancanza di tempo) e otto di loro hanno ottenuto il pass per il prossimo venerdì.

Ad abbandonare il programma il 28 febbraio sono stati i cantanti Martina e Francesco: lei è stata criticata dalla giurata Loredana Bertè in più occasioni, mentre lui è stato definito scolastico e poco emozionante sia da Gabry Ponte che da Vanessa Incontrada.

I talenti che continuano la corsa alla sesta puntata (quella in cui ci sarà la finale, prima dell'inizio di Amici All Star), sono: Nicolai, Nyv, Giulia, Jacopo, Gaia, Valentin, Talisa e Javier.

Spazio anche al divertimento con le incursioni in collegamento di Luciana Littizzetto e la gara tra i professori che, accompagnati da Al Bano e Romina, si sono cimentati con il karaoke e balli sul cubo.