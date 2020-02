Domenica 1° marzo, dalle ore 20:35 su La7, andrà in onda una nuova puntata di Non è l'Arena, programma di approfondimento politico e di attualità, giunto alla sua terza edizione, e condotto come sempre dal giornalista Massimo Giletti, che è anche l'ideatore ed autore.

Saranno moltissimi i temi che verranno affrontati nel corso della prossima diretta: su tutti ampio spazio al Coronavirus, che da una settimana sta colpendo duramente alcune zone del nostro Paese (in particolare la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna).

Non è l'Arena darà tutti gli aggiornamenti sull'epidemia

Nel corso della prossima puntata, dunque, sarà dato inevitabilmente molto spazio al coronavirus che sta colpendo alcune zone del nostro Paese. A partire dallo scorso venerdì 21 febbraio, infatti, sono stati individuati due focolai: uno in Lombardia e uno in Veneto. Da all'ora sono stati effettuati migliaia di tamponi e dopo una settimana il bilancio parla di oltre 800 contagiati, circa 40 guariti e 21 persone morte (tutti anziani con problemi di salute pregressi).

Oltre al problema strettamente sanitario nel corso delle ore si è aggiunto anche un problema economico: specie il settore turistico, infatti, è alle prese con numerose cancellazioni delle prenotazioni per le prossime settimane.

Di tutti questi aspetti si parlerà nella pagina che Massimo Giletti dedicherà al virus, alla quale parteciperanno numerosi altri ospiti che però non sono stati ancora annunciati.

Non è l'Arena, gli altri temi

Ma il coronavirus non sarà l'unico tema che verrà affrontato nel corso della lunga diretta. Spazio alla cronaca grazie alla pagina che verrà dedicata all'inchiesta sul clan dei Casamonica; già nelle scorse settimane il programma di Giletti si è occupato di questo tema. La scorsa domenica 23 febbraio, in particolare, Giletti ha intervistato Sabrina Giacobbi, edicolante di Ostia che ha avuto dei contrasti con il clan dei Casamonica.

Proprio la sua edicola è stata incendiata e, in seguito, è stata anche vittima della "macchina del fango" sui social che l'hanno costretta a chiudere definitivamente la sua attività.

Infine vi sarà in studio Adriano Panzironi, giornalista e ideatore del regime alimentare 'Life 120'. L'uomo è finito al centro della bufera a cause di alcune dichiarazioni che hanno scatenato numerose polemiche, come ad esempio la promessa che - grazie al regime alimentare che egli propone - si possa vivere fino a 120 anni o che si possano sconfiggere alcune malattie come il diabete. A causa di queste affermazioni nel 2019 l'Ordine dei Giornalisti aveva deciso di sospendere l'uomo dall'albo.

Giletti, nel corso di questo spazio, intervisterà l'uomo.