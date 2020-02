È appena terminata una puntata di Amici molto particolare: a far discutere, infatti, oggi sono stati soprattutto gli ex allievi della scuola che si sono avvicendati in studio tra una performance e l'altra dei talenti attualmente in gara. Elena D'Amario, per esempio, ha emozionato tutto il pubblico quando ha ricordato con la voce tremante la storia d'amore che ha vissuto con Enrico Nigiotti. Tra i 4 ospiti dello speciale del 15 febbraio, però, figura un grande assente: Riccardo Marcuzzo, in arte Riki.

Ad Amici si ricorda l'amore tra Elena ed Enrico

Oggi, sabato 15 febbraio, è andato in onda uno degli ultimi speciali di Amici 19 prima dell'inizio della fase serale: se il ballerino Federico ha dovuto lasciare la scuola per un infortunio alla mano, la collega Talisa è riuscita ad ottenere la maglia verde.

Tra i tanti momenti della puntata che i telespettatori hanno commentato sui social network, spicca sicuramente quello "amarcord" che hanno messo su due ex allievi.

Maria De Filippi, infatti, ha chiesto ad Elena D'Amario di presentare l'ex fidanzato Enrico Nigiotti.

Mentre leggeva il titolo del brano col quale il toscano ha partecipato al Festival di Sanremo, però, la professionista del talent-show si è fermata perché la voce si è rotta per l'emozione.

"Ma stai piangendo? Ma sono passati dieci anni", ha detto la padrona di casa alla ragazza.

"Sì, ma lui è stato il mio primo fidanzato. E il primo amore non si scorda mai", ha aggiunto la bella danzatrice di fronte ad un Enrico evidentemente imbarazzato.

Web in visibilio per Elena ed Enrico dopo Amici

Il momento di emozione che hanno regalato Elena ed Enrico oggi ad Amici 19, ha coinvolto moltissimi spettatori che da casa non hanno potuto non ricordare questa tenera storia d'amore risalente a circa 10 anni fa. La D'Amario e Nigiotti, infatti, si sono conosciuti ed innamorati nella scuola nell'edizione 2009/2010; i due hanno condiviso il serale nella stessa squadra e lui si è auto eliminato per proteggere lei.

I fan del talent-show, infatti, considerano la ballerina e il cantautore una delle coppie più belle tra quelle che sono nate ad Amici (allo stesso livello di Emma Marrone e Stefano De Martino), e non perdono occasione per ricordarlo con commenti nostalgici.

Mentre su Canale 5 andava in onda la commozione di Elena, infatti, su Twitter comparivano i seguenti messaggi: "Cosa sono stati loro due per noi non potete capirlo. Sposatevi. Enrico torna con lei subito".

Riki unico ex allievo assente ad Amici dopo il Festival

Enrico Nigiotti è soltanto uno dei ex allievi di Amici ad essere stato invitato da Maria De Filippi allo speciale di oggi, sabato 15 febbraio, per presentare la canzone con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo ("Baciami adesso"): con lui anche Elodie con "Andromeda", Giordana Angi con "Come mia madre" e Alberto Urso con "Il sole ad Est".

I più attenti telespettatori, però, non hanno potuto non notare che tra questi ospiti c'era un grande assente: Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, è l'unico ex talento della scuola a non aver preso parte alla puntata odierna dopo l'esperienza all'Ariston.

Sui social network, infatti, in molti hanno sottolineato questa "defezione" da parte dell'artista seguito da Francesco Facchinetti, e c'è addirittura chi ha ipotizzato che il giovane possa aver litigato con la produzione di Amici.

"Ciao Riccardo, sei ufficialmente nella lista nera di Maria", "Riki è l'unico che manca, chissà come mai", "Maria ripesca Enrico e si dimentica di Riki", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi su Twitter mentre su Canale 5 venivano celebrati i quattro ex allievi che hanno gareggiato a Sanremo 2020.