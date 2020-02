Michele Cucuzza attraverso un’intervista per Super Giuda Tv ha raccontato come è stata la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip 4. Ma non solo: il giornalista ha rivelato per chi tifa all'interno del reality-show di Canale 5 ed ha fornito la sua opinione su Pago e Serena Enardu.

L'ex concorrente del GF ha ammesso di essere soddisfatto per il percorso svolto nella Casa più spiata d'Italia. Il giornalista ha rivelato che già da qualche anno aveva ricevuto dei segnali positivi da parte degli autori del reality.

Michele Cucuzza ha confidato al portale, che secondo lui dovrebbero partecipare anche i suoi colleghi al GF: “È stato un bellissimo esperimento sociale e intergenerazionale.” In merito alla possibilità di partecipare a L'Isola dei Famosi, l'ex gieffino ha rivelato che è molto affascinato dall'idea di diventare un naufrago, ma al contempo stesso ha timore di questo reality.

Michele Cucuzza svela l’ipotetico vincitore del GF

Nell'intervista a Super Guida Tv, Michele Cucuzza ha svelato per quale concorrente fa il tifo all’interno della Casa di Cinecittà.

Il giornalista se dovesse scegliere una donna spera in una vittoria di Licia Nunez, Adriana Volpe o Clizia Incorvaia. Per quanto riguarda gli uomini il preferito di Cucuzza è Antonio Zequila, perché lo considera molto simpatico. Per quanto riguarda il piccolo screzio avuto con Pasquale Laricchia, l’ex gieffino ha spiegato che è stato solo uno scambio di opinioni sul mondo dei social network. In merito alle accuse di essere uno stratega, Michele Cucuzza ha spiegato di essere stato frainteso, poiché non ha mai avuto nulla contro Andrea Montovoli: “Ho cercato solo di essere ironico”.

Per quanto riguarda le vicende amorose di Pacifico Settembre e Serena Enardu, il giornalista ha speso delle parole nei confronti del cantautore sardo: "Ho conosciuto Pago ed ho subito solidarizzato con lui". Secondo l'ex concorrente del GF, Pago è un modello per tanti giovani. Per questo in un momento così delicato per il suo coinquilino, Cucuzza spera che Pacifico ritrovi la sua serenità: "Mi auguro che questo suo travaglio, possa portare ad un chiarimento definitivo con Serena".

Adriana Volpe e Michele Cucuzza potrebbero condurre Mattino 5 nel week end

Durante l'intervista a Super Guida tv Michele Cucuzza ha commentato anche le voci dei rumors in merito alla conduzione di Mattino 5 al fianco di Adriana Volpe. L'ex conduttore de La Vita in Diretta ha dichiarato di aver letto la notizia sui vari siti, ma di non essere stato mai contattato dai vertici Mediaset. Sull'ipotetica conduzione con la Volpe, Cucuzza si è detto molto entusiasta, poiché con Adriana ha instaurato un ottimo rapporto nella casa del Grande Fratello: "Mi piacerebbe fare qualunque cosa con lei". Per il momento l'ex gieffino si tiene stretto il lavoro di opinionista per tutta la durata del reality-show di Canale 5.