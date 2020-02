Si rinnova sabato 22 febbraio l’appuntamento con C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi e che va in onda su Canale 5 in prima serata, che in questa edizione 2020 sta confermando il gradimento del pubblico televisivo.

Nelle prime cinque puntate il programma è stato seguito da una media di circa 5.800.000 spettatori per uno share di circa il 30%. Solo nella quinta puntata, andata in onda sabato 15 febbraio, si è verificato un leggero calo di circa trecentomila spettatori per via della concomitanza su Rai Uno del programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, Una Storia da Cantare.

È stato comunque il programma di Maria De Filippi a vincere la sfida, visto che il programma Rai si è attestato sul 14,6% di share con 2.810.000 spettatori.

Francesco Totti ospite di C’è posta per te sabato 22 febbraio

Per la sesta puntata, che andrà in onda il prossimo sabato 22 febbraio, è stato già svelato, sui canali social del programma, il primo ospite Vip, chiamato a partecipare ad una sorpresa per un destinatario della famosa posta. Si tratta di Francesco Totti, storico capitano della Roma, che dal 28 maggio 2017 ha concluso la sua carriera da calciatore per intraprendere quella di procuratore sportivo, dopo un breve periodo da dirigente della squadra giallorossa, interrotto a causa di alcune divergenze con la società.

Sicuramente Totti sarà protagonista di una storia che vedrà come interprete uno o più appassionati di calcio e tifosi romanisti. Dalle informazioni che trapelano non dovrebbe essere accompagnato dalla moglie Ilary Blasi, attualmente in attesa di partire con la conduzione dell’edizione numero 15 dell’Isola dei Famosi in sostituzione di Alessia Marcuzzi.

Francesco Totti un abitué di C’è posta per te

Per Francesco Totti l’apparizione in una puntata di C’è posta per te non è una novità.

Il pupone, infatti, è già stato da Maria De Filippi una decina di volte. Nell’edizione 2018, l’ex capitano giallorosso fu protagonista di una sorpresa a tre ragazzi colpiti dalla sindrome di down. In quella occasione Totti convinse i tre ragazzi di disfarsi di alcune cose a loro care, come la X-box, bancomat o cellulare, pur di avere la possibilità di incontrare il loro idolo e ricevere da lui alcuni regali a tema giallorosso.

Le anticipazioni sulla sorpresa di Francesco Totti

In attesa di vedere la sesta puntata di C'è posta per te in onda su Canale 5 sabato 22 febbraio alle ore 21:10, arrivano dal canale youtube Uomini e Donne News alcune indiscrezioni sull'intervento di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma sarà la sorpresa per Luca e Samantha, due ragazzi affetti dalla sindrome di Down, ed entrerà in studio mascherato per non farsi riconoscere. Totti cercherà di farsi regalare alcuni oggetti dai due ragazzi prima di svelare la sua identità e ammorbidire la loro gelosia.