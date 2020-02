Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane della soap opera Beautiful che in Italia andranno in onda tra un po' di tempo. I colpi di scena non si faranno attendere, a partire dal breve ritorno in scena di Bridget che tornerà protagonista nella storica soap opera in onda su Canale 5 fino alla scoperta della malattia da parte di Sally.

Beautiful, le anticipazioni americane: il ritorno di Bridget sul set

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate americane di Beautiful rivelano che ci sarà il clamoroso ritorno in scena di Bridget Forrester.

Ad annunciarlo è stata proprio l'attrice Ashley Jones che dal 2005 veste i panni della figlia di Eric e Brooke, la quale sui social ha postato le immagini del suo ritorno sul set della soap opera con tanto di primo copione che le è stato consegnato.

Il suo ritorno nelle puntate americane è previsto a partire da fine marzo ma per vederle in Italia bisognerà attendere, molto probabilmente, il prossimo anno. Non si sa, quindi, se il suo sarà un ritorno 'lampo' oppure in punta di piedi. Certo non è la prima volta che Bridget riappare nuovamente sul set della soap a stelle e strisce ma nel corso degli ultimi anni è avvenuto soprattutto per matrimoni e festività varie.

Stavolta sarà diverso? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera a stelle strisce rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno anche la giovane Sally. Dopo i malesseri degli ultimi tempi, la ragazza deciderà di sottoporsi a degli accertamenti medici e il quadro che ne verrà fuori non sarà affatto dei migliori.

La terribile malattia di Sally: Wyatt scopre tutto da Katie

La donna sarebbe affetta da una malattia incurabile, di cui non esisterebbe una vera e propria cura: una durissima doccia fredda per la bella Sally, la quale in un primo momento preferirà non dire nulla alle persone che la circondano. L'unica che sarà a conoscenza di questa malattia sarà Katie Logan, la quale la spronerà a non perdere le speranze e a parlarne con le persone che ama, tra cui Wyatt.

Il rapporto tra Sally e Wyatt, però, non è affatto dei migliori: le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che ormai l'uomo ha scelto di stare al fianco di Flo. Nonostante questo, però, un po' si sente in colpa perché non può essere al fianco di Sally, che resterà comunque una persona importante della sua vita.

Alla fine, però, Katie deciderà di parlarne sia con Wyatt che con Bill: metterà entrambi al corrente della tremenda notizia della malattia di Sally, ma pregherà i due di non farlo capire alla ragazza, dato che non vuole pietà da nessuno.