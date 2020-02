Sabato 15 febbraio, in prima serata su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te, non senza le consuete emozioni. Grande scalpore ha suscitato la storia di Flora, una mamma che ha lottato per tutta la vita pur di crescere i suoi cinque figli. Con uno di questi, Giovanni, Flora non ha più rapporti da quasi cinque anni e, per riconciliarsi con il figlio, la donna ha chiesto aiuto a Maria De Filippi. Quest'ultima, per la prima volta, ha perso la pazienza nel momento in cui Giovanni ha dato del 'mostro' alla madre, concludendo il suo sfogo con un eloquente 'Non posso stare zitta'.

C'è posta per te, la storia di Flora e del figlio Giovanni, lui non perdona

Nel corso dell'ultima puntata di C'è Posta per te, tante storie e grandi ospiti hanno tenuto incollati al televisore una media di 5.488.000 spettatori, decretando ancora una volta il successo del programma di Maria De Filippi. A lasciare di stucco il pubblico da casa la storia di Flora, una mamma che per tutta la vita ha combattuto per crescere da sola i cinque figli, vivendo tra l'altro in un container e dovendo chiedere aiuto alla Caritas.

Proprio uno dei cinque figli, Giovanni, è stato il destinatario della posta, invitato in studio con la fidanzata Luisana. La mamma, infatti, ha voluto chiedergli scusa per averlo cacciato di casa nel 2015.

Il rimprovero di Maria a Giovanni: 'Non posso stare zitta'

Flora si è pentita del gesto ed ha voluto chiedere perdono a Giovanni, con cui non ha rapporti da quasi cinque anni. Sin dall'apertura della busta, i telespettatori hanno intuito come Giovanni e Luisana non avessero alcuna intenzione di perdonarla, nonostante i tentativi di Maria De Filippi.

Quest'ultima, è sembrata essersi fatta molto coinvolgere da questa storia, tanto da arrivare a prendere le difese di Flora, soprattuto nel momento in cui Luisana ha definito 'un mostro' la quasi suocera, ottenendo il supporto di Giovanni. E' stato in questo momento che Maria si è sentita in dovere di intervenire rimproverando stizzita la coppia: 'Mi dispiace vedere un figlio che dice questo di una madre.

Io non ci dormirei la notte'. Uno sfogo che la conduttrice ha concluso dicendo: 'Io in genere non mi lascio andare, ma in questo caso faccio fatica a stare zitta'. Sta di fatto che, Giovanni e Luisana non hanno voluto sentire ragioni ed hanno chiuso la busta. Un epilogo amaro per mamma Flora e per la stessa Maria De Filippi, amareggiata per l'atteggiamento di Giovanni nei confronti della madre.

Nuove storie e nuovi ospiti attendono i telespettatori il prossimo 22 febbraio, in prima serata su Canale 5. Per rivedere la puntata di C'è Posta per te con protagonisti Flora e Giovanni, basta collegarsi a 'Witty tv'.