L'appuntamento con Don Matteo 12, la fiction dei record di Rai 1 che vede protagonista Terence Hill nei panni del prete più famoso del piccolo schermo, tornerà in onda giovedì 20 febbraio con la quinta puntata di messa in onda. I fan della fortunatissima serie televisiva hanno dovuto fare i conti con una doppia settimana di stop per Don Matteo: il 6 febbraio per lasciare spazio al Festival di Sanremo e il 13 febbraio per lasciare spazio alla Coppa Italia.

La serie, però, tornerà in onda il 20 febbraio e gli spoiler rivelano che tutti i protagonisti si prepareranno a quello che è l'evento dell'anno: l'arrivo del Papa.

Don Matteo 12, le anticipazioni della quinta puntata: Nada viene investita (forse da Don Matteo)

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quinta puntata di Don Matteo 12 dal titolo 'Non uccidere', che verrà trasmessa giovedì 20 febbraio su Rai 1, rivelano che l'attenzione sarà posta su Nada, una ragazza ucraina che verrà ricoverata con urgenza in ospedale.

La donna verrà investita, nel cuore della notte, da una persona alla guida di un furgoncino. Apparentemente, da quello che emergerà dopo le prime indagini, sembrerebbe che alla guida della vettura ci fosse proprio Don Matteo ma tutto sarà da verificare e accertare con esattezza e precisione.

Intanto, mentre sarà alle prese con questo intricato caso, Anna dovrà partecipare anche al matrimonio di sua cugina, al quale andrà in compagnia di Sergio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler di questa nuova puntata della fiction di Rai 1 rivelano che a Spoleto fervono i preparativi per quello che sarà l'evento dell'anno: l'arrivo del Papa.

A Spoleto si preparano per l'atteso arrivo del Papa

Tutti si dedicheranno a questo evento, compreso il maresciallo Cecchini che per l'occasione ha deciso di preparare l'asado argentino. Per fare in modo che fosse impeccabile, il maresciallo ha deciso di allevare in prima persona un maialino, che tra l'altro porterà a spasso per Spoleto con tanto di guinzaglio, proprio come se fosse un cagnolino.

Peccato, però, che per Cecchini arriverà una bruttissima sorpresa nel momento in cui il suo amato maialino scomparirà nel nulla: che fine ha fatto e soprattutto chi lo ha preso? Lo scopriremo giovedì 20 febbraio.

Intanto per chi non avesse potuto seguire alcuni degli episodi già trasmessi di questa dodicesima stagione di Don Matteo in prima visione assoluta, può rivederli comodamente in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay, di cui è possibile poter scaricare anche l'app omonima per cellulari, così da rivedere la serie direttamente dal proprio dispositivo mobile.