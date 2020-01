La prossima settimana i fans di Don Matteo 12 dovranno fare a meno delle vicende della fortunata serie televisiva che si fermerà per via del 70esimo Festival di Sanremo. Il celebre parroco interpretato da Terence Hill tornerà dunque su Rai Uno il 13 febbraio con la quinta puntata e le anticipazioni rivelano che l’amato parroco di Spoleto si troverà in una bruttissima situazione. Don Matteo sarà sotto accusa, poiché verrà considerato il colpevole dell’incidente di Nada, una ragazza ucraina che finirà in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stata investita la notte precedente.

Trama del 5°episodio: Don Matteo sotto accusa

Per poter vedere il quinto episodio della fiction con Terence Hill e Nino Frassica ed intitolato “Non uccidere”, i telespettatori dovranno dunque attendere fino a giovedì 13 febbraio. Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nella Serie TV dopo la settimana di stop, si evince che Nada, una giovane ucraina, verrà ricoverata d’urgenza in ospedale dopo essere stata investita da un piccolo furgone nel bel mezzo della notte. I sospetti su quanto accaduto purtroppo si concentreranno su Don Matteo.

La capitana Anna, parecchio spiazzata dal responso degli inquirenti, sceglierà di occuparsi personalmente del caso facendo le dovute indagini.

I cittadini attendono l’arrivo del Papa, Anna e Sergio sempre più vicini

Inoltre la Olivieri verrà invitata a prendere parte al matrimonio di una cugina e ci andrà in compagnia di Sergio. Tra le strade di Spoleto ci sarà parecchia agitazione per l’imminente arrivo del Papa che dovrà far visita alla città.

Il maresciallo Cecchini, incaricato ad organizzare le misure di sicurezza per il grande evento nel migliore dei modi, sceglierà di fare un gesto speciale nei confronti della più alta autorità religiosa riconosciuta nella chiesa cattolica. Lo zio di Lia acquisterà un maialino e dopo averlo allevato, lo farà passeggiare in città con il guinzaglio: purtroppo l’animale scomparirà all’improvviso. Marco Nardi tenterà per l’ennesima volta di riconquistare la sua promessa sposa senza riuscirci, visto che la diretta interessata si avvicinerà sempre di più a Sergio.

Infine il rapporto nato tra Jordi e Sofia diventerà speciale. Don Matteo, invece, pur essendo stato preso di mira, come di consueto aiuterà i carabinieri a scoprire qual è la vera realtà dei fatti riguardante l’incidente in cui è stata coinvolta la giovane Nada.