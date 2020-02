L'amica geniale, la Serie TV ideata dai romanzi di Elena Ferrante, sta continuando a registrare ottimi ascolti anche in questa seconda stagione. Le anticipazioni della seconda puntata in onda lunedì 17 febbraio 2020 su Rai1 rivelano che Lila Cerullo tradirà suo marito Stefano Carracci con Nino Sarratore. Elena Greco deciderà di vendicarsi di quest'ultimo. Pinuccia, invece, verrà a conoscenza di aspettare un bambino, ma un uomo potrebbe mettere a rischio il suo matrimonio con Rino.

L'amica geniale, spoiler puntata 17 febbraio: Pinuccia attratta da Bruno

La trama della seconda puntata de L'amica geniale, attinente all'episodio intitolato "Il corpo", a cui i telespettatori assisteranno lunedì 17 febbraio su Rai1, annuncia che Lila perderà il bambino che aspettava da Stefano. Intanto si svolgerà la cerimonia del matrimonio di Rino e Pinuccia, mentre tra Elena Greco e la Cerullo ci sarà un chiarimento dopo che la loro amicizia è stata messa in discussione da alcune incomprensioni.

Inoltre dopo i molteplici maltrattamenti da parte di suo marito, Lila deciderà di ribellarsi. Per questo motivo, la giovane incomincerà a occuparsi dell'attività di famiglia pubblicando le fotografie del suo matrimonio nel nuovo negozio di scarpe in centro. A proposito, la signora Caracci inizierà anche a lavorare nella salumeria di famiglia, lasciando nuovamente a bocca aperta i Solara e specialmente Michele.

Quest'ultimo, nonostante abbia un legame con Gigliola, inizierà ad avere una vera e propria fissazione verso i confronti di Lila, la quale è da sempre disgustata sia da lui che suo fratello Marcello. Durante il viaggio di nozze Pinuccia scoprirà di essere rimasta incinta di Rino: malgrado ciò sull’isola campana sarà intensamente attratta da un altro uomo, Bruno, nonché amico di Nino.

L'amica geniale: Lila e Nino diventano amanti

Le anticipazioni della seconda puntata de L'amica geniale in onda la prossima settimana, inoltre rivelano che la Cerullo, grazie al suo carattere molto tenace, riuscirà a convincere suo marito Stefano a dargli il permesso per accompagnare Elena a una festa a Ischia. In questa occasione, Lila si avvicinerà più del dovuto a Nino, tant'è che diventeranno amanti. Questa cosa ovviamente susciterà la preoccupazione della sua migliore amica Greco, ragion per cui deciderà di rivendicarsi del giovane di cui è innamorata da quando era bambina. Insomma una seconda puntata che si prospetta decisamente ricca di colpi di scena e imperdibile per tutti i fan di questa serie.

Aspettando di vedere il secondo episodio intitolato "Il corpo" in diretta televisiva su Rai1, è possibile rivedere tutte le puntate della primissima stagione in streaming online facendo accesso al sito web gratuito RaiPlay.it, del quale si può scaricare anche l'applicazione gratuita per cellulari e tablet.