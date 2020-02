Lunedì 10 febbraio riparte la settimana di programmazione della soap opera Il Paradiso delle signore, che continua ad ottenere buonissimi risultati d'ascolto nella fascia oraria del primo pomeriggio di Rai 1. I colpi di scena anche questa volta non mancheranno e in particolar modo durante l'episodio che andrà in onda lunedì pomeriggio, Vittorio comincerà a pensare ad un concorso per la giornata di San Valentino, che ormai è alle porte.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni del 10 febbraio: Giuseppe Amato finisce in prigione

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore che sarà trasmessa lunedì 10 febbraio alle 15.40 circa su Rai 1, rivelano che in casa Conti c'è grande fermento perché si sta avvicinando la data dell'incontro che avverrà con l'editore Brivio.

Nel frattempo, però, si avvicina la data della giornata di San Valentino e Vittorio penserà di organizzare un concorso per la festa degli innamorati.

Occhi puntati anche su Giuseppe Amato: il fatto che l'uomo si trovi in prigione costituisce un vero e proprio duro colpo da accettare per la famiglia dell'uomo, che rimarrà a dir poco sconvolta. A quel punto, quindi, Salvatore sentirà l'immensa necessità di verificare in prima persona la veridicità di quello che gli è stato raccontato e proprio per questo motivo deciderà di recarsi in Germania per capire bene come stanno le cose.

Gli spoiler di questo inizio settimana de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che la situazione tra Umberto e Adelaide continuerà a non essere delle migliori. Per tale motivo, infatti, Marta e Riccardo cercheranno di fare il possibile per far riconciliare i due e far tornare così il sereno. Peccato, però, che la reazione di Adelaide non sia per niente positiva.

Adelaide non vuole far pace con Umberto

La donna, infatti, non ha alcuna intenzione di riconciliarsi nuovamente con Umberto e il suo punto di vista è cambiato nettamente da quando la donna sente l'influenza dell'astuto Ravasi che in qualche modo la sta plagiando e cercando di portarla sulla 'sua strada'. E così la riconciliazione tra i due protagonisti del Paradiso sembra essere sempre più lontana e difficile da concretizzarsi.

Per chi non potesse seguire questo episodio in prima visione assoluta su Rai 1 oppure in generale non può seguire le puntate della soap opera in televisione, possono rivederle in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay, accedendo alla sezione dedicata solo ed esclusivamente al Paradiso delle signore, dove si potranno rivedere tutte le puntate che vanno in onda quotidianamente in televisione.