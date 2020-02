La 70° edizione del Festival di Sanremo potrebbe ancora far parlare di sé: dopo la vittoria di Diodato l'account twitter dell'ong Mediterranea Saving Humans ha pubblicato una foto del cantante con la maglietta dell'organizzazione, congratulandosi con lui per il grande successo di ieri sera. Il Festival comunque, oltre alle polemiche, sarà ricordato anche per gli ascolti record. E già si pensa ad un bis di Amadeus per l'edizione del 2021.

Diodato e l'ong Mediterranea

Durante la serata conclusiva del Festival di Sanremo a fare il tifo per il vincitore c'era anche l'ong Mediterranea Saving Humans, attiva nel Mar Mediterraneo nel salvataggio di migranti che vogliono arrivare nel continente europeo.

Nella serata di ieri su Twitter l'ong ammette di fare il tifo per Diodato che sta "dalla parte giusta". E pochi minuti dopo l'annuncio del vincitore, arrivato intorno alle due del mattino, compare un nuovo tweet in cui si legge 'Mediterranea porta bene!'.

E nei due post troviamo in foto il vincitore Diodato con la maglietta dell'organizzazione non governativa.

Anche stasera tifiamo chi sta dalla parte giusta, forza @DiodatoMusic! #sanremo2020 pic.twitter.com/TxoDyr3DLx — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) February 8, 2020

La classifica di Sanremo

Antonio Diodato, noto anche con il nome di Diodato, è il vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Il brano vincitore si intitola "Fai rumore" ed è stato scritto dall'artista insieme a Edwyn Roberts. Sul secondo gradino del podio invece troviamo il cantante toscano Francesco Gabbani, che vinse il Festival nel 2017. Al terzo posto invece troviamo i Pinguini Tattici Nucleari.

Diodato, come ogni vincitore, rappresenterà il nostro Paese in occasione dell'Eurovision Song Contest, che si terrà dal prossimo 12 al 16 maggio a Rotterdam.

Gli altri premi

A Diodato inoltre va anche il premio della critica Mia Martini, che viene assegnato ogni anno dai giornalisti che si accreditano pressa la salta stampa dell'Ariston, e il premio Lucio Dalla, che viene assegnato invece dalle radio e dalle web radio.

Invece il Premio Bardotti, che viene assegnato dalla commissione musicale, è andato al testo del rapper Rancore che ha portato in gara la canzone 'Eden'.

La canzone 'Ho amato tutto' di Tosca invece si è aggiudicata il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. E 'Viceversa' di Francesco Gabbani ha vinto invece il premio Tim Music in quanto è stato il brano più ascoltato in streaming sulla piattaforma di Tim.

Il festival degli ascolti record

La 70° edizione del Festival si conclude con un grandissimo record di ascolti per la Rai. In totale sono stati quasi 11 milioni i telespettatori che hanno seguito la quinta serata di Sanremo. L'ascolto medio è stato superiore al 60%, e in alcuni momenti della serata è stato sfiorato il 75% di share, specie nella fase finale della serata, quando tutti erano curiosi di conoscere il nome del vincitore.

Numeri davvero entusiasmanti che possono far ben sperare il conduttore Amadeus per un possibile bis anche nel 2021.