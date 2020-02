Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la fiction La vita promessa 2 che vede protagonista la bellissima Luisa Ranieri. La serie scritta e diretta da Ricky Tognazzi è tornata in onda a distanza di due anni dalla prima serie di grandissimo successo, che riuscì a catalizzare l'attenzione di oltre sei milioni di fedelissimi spettatori con picchi di share del 28%. Domenica 1° marzo andrà in onda su Rai 1 la seconda delle tre puntate previste di questa seconda serie, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese.

Per Maria e Alfio, ad esempio, arriverà il momento di convolare a nozze e diventeranno finalmente marito e moglie a tutti gli effetti.

Gli spoiler della seconda puntata de La vita promessa 2: Maria e Alfio si sposano

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla seconda puntata de La vita promessa 2 che verrà trasmessa domenica 1° marzo in prima visione tv, rivelano che per Maria e Alfio arriverà il momento di coronare il loro sogno d'amore. Tra i due, infatti, ci sarà il tanto atteso matrimonio che permetterà alla coppia di vivere serenamente e liberamente la loro relazione sentimentale.

Occhi puntati anche su Turi e Alfio: la donna è ancora molto diffidente nei confronti dell'uomo che tuttavia cercherà di fare il possibile per poterla conquistare. E non è detto che col passare del tempo Alfio non riesca a conquistarla e a farle cambiare idea definitivamente sul suo conto.

E poi ancora, gli spoiler di questo secondo appuntamento con La vita promessa rivelano che Alfredo sarà sempre più concentrato sulla sua storia d'amore con Sharon che proseguirà nel migliore dei modi.

Tuttavia, Alfredo continuerà a sentire il peso della crisi economica che l'ha colpito e con la quale ha dovuto fare i conti nel corso dell'ultimo periodo.

Carmela continuerà ad essere tormentata da Vincenzo e intanto accudisce la piccola Sarah

Ecco perché, in diverse occasioni, Alfredo continuerà ad avere dei momenti di ripensamento, credendo che non sia il tipo di uomo ideale per stare al fianco della bella Sharon.

Tuttavia, il colpo di scena arriverà quando il sindaco di New York gli avanzerà una nuova importante offerta di lavoro che potrebbe cambiare definitivamente le carte in tavola.

Le anticipazioni della fiction con protagonista Luisa Ranieri, inoltre, rivelano che nella puntata di domenica 1° marzo 2020 assisteremo anche al ritorno di Vincenzo Spanò a New York. L'uomo continuerà a tormentare Carmela, che non sarà affatto tranquilla. Nel frattempo, però, Carmela continuerà a prendersi cura anche di Sarah, accudendo la bambina proprio come se fosse sua figlia a tutti gli effetti.