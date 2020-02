Dopo il grande successo della prima stagione ritorna su Rai 1 la fiction La vita promessa, con protagonista la bellissima Luisa Ranieri. Domenica 23 febbraio verrà trasmessa la prima delle tre puntate della seconda stagione, che si preannuncia decisamente ricca di novità e di colpi di scena per tutti i protagonisti. Occhi puntati ancora una volta sulla famiglia Rizzo, la quale spera di aver trovato un po' di serenità e tranquillità dopo essere scampati alla furia di Vincenzo Spanò, ma non sanno che l'uomo è nuovamente in fuga.

La vita promessa 2, anticipazioni prima puntata: Carmela disperata per il figlio Rocco

Nel dettaglio, le anticipazioni della prima puntata de La vita promessa secondo capitolo in onda stasera 23 febbraio su Rai 1, rivelano che la vita dei Rizzo cercherà di andare avanti.

Carmela, la battagliera capofamiglia, porta avanti il nuovo ristorante anche se in famiglia dovrà fare i conti con la nuora Rosa, che le darà del filo da torcere.

La donna, infatti, mira ad avere una vita tutta sua: vuole essere indipendente e questo causerà non pochi contrasti con Carmela. Una notte tra le due donne ci sarà un'accesa lite che vedrà protagonista anche Rocco, il figlio di Carmela menomato dopo le violenze subite da Rocco. Il ragazzo, di fronte a tale scena di violenza, andrà in crisi e finirà per scappare via di casa.

Un duro colpo per la famiglia Rizzo: tutti si metteranno sulle tracce del ragazzo, compresa la Polizia. Carmela, però, teme che a suo figlio sia accaduto qualcosa di brutto e che sia in pericolo di morte. Tutti scenderanno in campo per aiutare la donna a ritrovare suo figlio, compreso Amedeo Ferri: il suo ritorno in città sarà un toccasana per la donna. L'incontro tra i due sarà commovente e toccante, quasi come se non fossero mai passati degli anni dall'ultima volta che si sono visti.

Il ritorno di Amedeo: aiuterà Carmela a ritrovare suo figlio

Gli spoiler della prima puntata de La vita promessa in onda questa domenica sera, inoltre, rivelano che Amedeo deciderà di affidarsi a dei detective privati per poter ritrovare di nuovo Rocco. Rosa, invece, si sentirà in colpa per la sparizione del ragazzo e così si avvicinerà a Cesare Vitale, un agente dell'FBI che ha iniziato a corteggiarla e che lei vorrebbe sfruttare per ritrovare Rocco.

Intanto il rapporto tra Carmela e Amedeo diventerà sempre più intimo e forte.

Per chi non potesse seguire le nuove puntate di questa seconda serie de La vita promessa in televisione, può rivederle in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile poter scaricare anche l'applicazione omonima per rivedere gli episodi direttamente da tablet oppure da cellulare.