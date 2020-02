La vita promessa, la fiction che vede come protagonista l'attrice Luisa Ranieri, ritornerà in onda con la seconda stagione da domenica 23 febbraio 2020 su Rai1 con sei nuovi episodi suddivisi in tre puntate. Le anticipazioni della prima puntata rivelano che Carmela Rizzo penserà con molta nostalgia alla proposta di matrimonio che gli aveva fatto Amedeo Ferri. Vincenzo Spanò, con l'aiuto di alcuni malviventi a lui fedeli, riuscirà ad evadere dalla prigione in Nebraska. Rocco, invece, fuggirà di casa dopo aver assistito a una discussione tra sua madre e Rosa Canuto.

La vita promessa, anticipazioni 23 febbraio: Spanò fugge dal carcere

La trama della prima puntata de La vita promessa, a cui i telespettatori assisteranno il 23 febbraio 2020 su Rai1, annuncia che a Little Italy inizieranno I preparativi per il matrimonio di Maria e Alfio Genna. In questa occasione, ci sarà tutta la famiglia Rizzo al completo: Antonio, Rocco, Rosa, Angelino, Pietro, Alfredo e la sua fidanzata Sharon. Questi ultimi, saranno molto presi dall'atmosfera di felicità, escluso il piccolo Turi, in quanto non accetterà che la sua mamma si stia per risposare.

Per questo motivo, sua nonna cercherà tranquillizzarlo spiegandogli che Alfio si prenderà cura di lui. Nel frattempo Carmela ripenserà con tanta nostalgia alla proposta di nozze che gli aveva fatto alcuni anni prima da Amedeo: Quest'ultimo infatti si era recato in Germania per prendersi cura dei suoi affari, mentre la signora Rizzo, ormai stabilità a New York, aveva rifiutato di andare con lui. Intanto Vincenzo Spanò, con l'aiuto dei suoi fedeli malviventi, riuscirà a fuggire dal carcere di Nebraska.

Rosa e Carmela litigano, Rocco non si trova

Gli spoiler della prima puntata de La vita promessa, rivelano che Spanò riuscirà a raggiungere New York: qui si troverà dinanzi ad Antonio, a quale intimerà di mettere da parte i rancori per non attirare l'attenzione della polizia su di loro. Carmela, invece, non saprà ancora di essere nuovamente in pericolo, ragion per cui continuerà ad andare avanti con la sua vita tra il lavoro e le discussioni con sua nuora Rosa, la quale vorrà essere indipendente.

Infatti, ben presto, una dura litigata tra le due donne spingerà Rocco a scappare di casa.

A questo punto la famiglia Rizzo scenderà in strada per cercarlo, tuttavia di lui non ci sarà alcuna traccia. In seguito, Alfredo manderà un telegramma a Ferri dove gli chiederà aiuto. Nel giro di poco tempo Amedeo ritornerà da loro dove con grande emozione riabbraccerà Carmela. Tuttavia il rapporto tra i due sarà legato soltanto alla ricerca di Rocco, ma anche all'arrivo di Sarah, nonché figlia di una coppia di ebrei, che non sono stati in grado di lasciare la Germania e hanno mandato via la bambina per metterla in salvo.