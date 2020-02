Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane della soap opera Beautiful, che andranno in onda tra un po' di tempo da noi in Italia. I colpi di scena non mancheranno e non si faranno attendere: occhi puntati soprattutto su Brooke Logan la quale potrebbe ricadere nuovamente nel tunnel dell'alcool.

Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful: Brooke si riavvicina di nuovo all'alcool?

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler che arrivano dalle puntate a stelle e strisce della soap opera in onda con successo su Canale 5 rivelano che Thomas avrebbe espresso il suo desiderio di poter stringere un'alleanza con Quinn, da sempre nemica giurata di Brooke.

Lo stilista, infatti, ha scoperto che tra Quinn e la Logan sono riesplosi di nuovi i conflitti e si è fatto raccontare dalla moglie del nonno, cosa avesse fatto ai danni della rivale.

Quinn, infatti, ha versato della vodka all'interno di un succo di frutta destinato a Brooke e in questo modo ha tentato di spingerla nuovamente verso la strada dell'alcolismo. Il gesto, però, non ha fatto 'impazzire' più di tanto Thomas, il quale consiglierà alla sua nuova alleata di agire in maniera meno plateale.

Nel caso in cui Brooke si avvicinasse per davvero all'alcool, significherebbe che Ridge correrebbe di nuovo da lei per salvarla e portarla via da questa brutta situazione. Come se non bastasse, poi, se venisse fuori che Quinn è l'artefice di questo piano diabolico potrebbe mettere in crisi anche il rapporto con Eric. Le anticipazioni americane di Beautiful, infatti, rivelano che nonostante il grande attrito che c'è tra Quinn e Brooke, il patriarca di casa Forrester ha chiesto alla sua consorte di trovare un punto d'incontro con la Logan.

Thomas vuole riconquistare Hope

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera in onda su Canale 5 rivelano che Brooke, dopo aver immesso nuovamente dell'alcool all'interno del suo corpo (seppur in maniera del tutto inconsapevole), comincerà a soffermarsi con lo sguardo su ogni bottiglia che troverà nei pressi delle sue vicinanze. Una situazione decisamente preoccupante per la signora Logan, la quale potrebbe ricadere nuovamente nel vortice della dipendenza.

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful in onda negli Usa, inoltre, ci sarà anche il gradito ritorno in scena di Bridget Forrester. Ad annunciarlo è stata proprio l'attrice che veste i panni della figlia di Eric e Brooke, sui suoi canali social. Thomas, invece, condividerà con Quinn il suo sogno che è quello di poter riconquistare nuovamente il cuore di Hope e mettere la parola fine alla frequentazione con Zoe.